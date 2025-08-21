CARAS Brasil
  Lucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'
Bebê / Abriu o jogo!

Lucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'

A atriz Lucy Ramos compartilhou uma foto com a filha, Kyara, que está com quatro meses, e falou sobre os desafios dessa fase

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 15h08 - Atualizado às 15h46

Lucy Ramos fala sobre a maternidade
Lucy Ramos fala sobre a maternidade - Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Ramos usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para falar abertamente sobre a maternidade. A atriz, que é mãe de Kyara, de quatro meses, fruto de seu casamento com Thiago Luciano, compartilhou uma foto amamentando a menina e contou como está sendo essa fase. 

"E esse tal de salto dos 4 meses é babado. Por aqui estamos vivendo intensamente: a pequena descobrindo que é um serzinho único, insegura com essa novidade e querendo ficar grudada no tetê", relatou a artista. 

"O sono da noite cheio de despertares, as sonecas viraram uma luta e a irritação tá mais presente. É bem cansativo, mas é lindo acompanhar cada passou desse crescimento. É hora de ter muita paciência e lembrar que, pra eles, também não é fácil", completou. 

Confira: 

Instagram
Lucy Ramos fala sobre a maternidade - Foto: Instagram

No dia em que Kyara completou quatro meses, Lucy Ramos compartilhou um vídeo com uma música que costuma cantar para a herdeira dormir, e celebrou o seu mesversário. "4 meses da Kyky com direito a composição exclusiva e tudo. A canção que eu embalo seu ninar virou o retrato do meu amor mais puro: a gratidão de viver e celebrar esse refrão todos os dias. Que continue crescendo cercada de afeto, saúde e música! Obrigada por colocar melodia nesse amor, titia @amandamariaoficial. E feliz aniversário", escreveu ela na ocasião. 

Lucy Ramos desabafa sobre problema após o nascimento da filha

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais para compartilhar que está enfrentando um problema capilar após o nascimento de sua filha, Kyara, de 4 meses, fruto do casamento com Thiago Luciano. Na publicação, ela revelou estar lidando com uma queda intensa de cabelo, uma das consequências comuns do pós-parto. "Eu sei que faz parte do pacote pós-parto... Mas ver tanto cabelo cair ainda me assusta", confessou a atriz, que ainda abriu uma caixinha de perguntas e pediu: "Alguma dica?", quis saber Lucy.

Em recente entrevista à Caras Brasil, Danielle Gitti - farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, falou sobre a queda de cabelo no pós-parto. "Estima-se que até 40% a 50% das mulheres podem experimentar algum grau de queda de cabelo após o parto — o chamado eflúvio telógeno pós-parto — embora o eflúvio também possa ocorrer durante a gestação, especialmente em situações de estresse elevado. Além disso, esse tipo de queda pode acontecer em qualquer mulher submetida a fatores de estresse emocional ou físico intensos, não sendo exclusivo do período gestacional ou pós-parto", declarou a especialista

Leia também:Filha de Lucy Ramos rouba a cena com look junino: 'Explosão de fofura'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

