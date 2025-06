Lucy Ramos se derrete em vídeo fofo da filha: 'Se mimar for crime'

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com vários momentos com a filha, Kyara

Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar novas imagens de sua filha, Kyara, de dois meses. A menina é fruto de seu casamento com o diretor Thiago Luciano.

No vídeo postado no feed de seu perfil oficial, a atriz dividiu momentos em que aparece com a bebê no colo, brincando e até deixando ela dormir no peito, e falou sobre ser a "mãe do mau costume", já que faz tudo o que é considerado "errado".

"Se mimar for crime… tô vivendo fora da lei. E nem tenho intenção de parar", afirmou Lucy na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Isso mesmo... Mima muito", disse uma seguidora. "Ah é tão gostoso estar com eles... Tem que aproveitar! Passa tão rápido!", escreveu outra. "Curta bastante, essa fase passa tão rápido. Está muito fofa a sua pequena", falou uma fã.

A filha de Lucy, vale lembrar, completou dois meses no dia 2 de junho e a mamãe celebrou a data especial com um vídeo encantador. "2 meses de puro amor, olhinhos curiosos e um gosto refinado: ela acalma dançando valsa no colo da mamãe. Parabéns, minha parceirinha de dança. Que a gente siga juntinhas, passo a passo, embalando uma a vida da outra", escreveu a atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Lucy Ramos faz desabafo sobre desafios na amamentação

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre amamentação de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. Em uma publicação, ela falou sobre os desafios do início do processo.

"Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba. O amamentar nem sempre vem com leveza, as vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", disse ela. Veja a publicação!

Leia também:Lucy Ramos encanta ao mostrar a filha sorrindo: 'Derrete qualquer coração'