Lucy Ramos impressiona ao mostrar queda de cabelo no pós-parto: 'Desafiador'

A atriz Lucy Ramos chamou a atenção ao mostrar a quantidade de fios que está perdendo após o nascimento da filha, Kyara; confira!

Lucy Ramos impressionou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 26, ao mostrar a quantidade de fios que está perdendo após o nascimento de sua primeira filha, Kyara, de quatro meses, fruto de seu casamento com Thiago Luciano.

A atriz compartilhou em seu perfil oficial um vídeo em que aparece lavando o cabelo e ao passar a escova, a quantidade de fios que caíram chamou bastante atenção. Ela explicou que além de usar produtos para o fortalecimento do cabelo, também está tomando vitaminas e cuidando da alimentação.

"A maternidade já levou meu sono, agora chegou levando os fios também. A queda capilar no pós-parto chegou com tudo por aqui… tô me cuidando aos poucos e criando meus rituais pra atravessar essa fase: tomando vitaminas, me alimentando bem e usando produtos que fortalecem os fios. É desafiador, mas também sei que é uma fase, que vai passar, e que o corpo tem seu tempo de se reencontrar. E vocês, lindezas, também passaram por isso? Ou estão passando?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, muitas mamãe deixaram seus relatos. "Passei por isso também, lindeza.. Já já vai tá cheio de cabelinho novo crescendo! Fique tranquila", disse a atriz Nanda Costa. "Por aqui ta igual, angustiante demais ver tanto cabelo caindo!", confessou a atriz Aretha Oliveira. "Fique calma, é assim mesmo, mas nasce cabelo na mesma proporção que cai, use um bom tônico e logo está cheia de cabelos novos, lindeza", comentou uma seguidora. "Dá é vontade de chorar, mas passa, paciência", falou uma fã.

Recentemente, Lucy compartilhou uma foto amamentando a menina e contou como está sendo a fase dos quatro meses. "E esse tal de salto dos 4 meses é babado. Por aqui estamos vivendo intensamente: a pequena descobrindo que é um serzinho único, insegura com essa novidade e querendo ficar grudada no tetê. O sono da noite cheio de despertares, as sonecas viraram uma luta e a irritação tá mais presente. É bem cansativo, mas é lindo acompanhar cada passou desse crescimento. É hora de ter muita paciência e lembrar que, pra eles, também não é fácil", disse ela.

Lucy Ramos se derrete em vídeo fofo da filha

Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar novas imagens de sua filha, Kyara. A menina é fruto de seu casamento com o diretor Thiago Luciano. No vídeo postado no feed de seu perfil oficial, a atriz dividiu momentos em que aparece com a bebê no colo, brincando e até deixando ela dormir no peito, e falou sobre ser a "mãe do mau costume", já que faz tudo o que é considerado "errado".

"Se mimar for crime… tô vivendo fora da lei. E nem tenho intenção de parar", afirmou Lucy na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Isso mesmo... Mima muito", disse uma seguidora. "Ah é tão gostoso estar com eles... Tem que aproveitar! Passa tão rápido!", escreveu outra. "Curta bastante, essa fase passa tão rápido. Está muito fofa a sua pequena", falou uma fã.

