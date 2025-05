O apresentador Luciano Huck compartilha reflexão ao se manifestar sobre o anúncio do novo líder da Igreja Católica, Leão XIV, nesta quinta-feira, 8

Na tarde desta quinta-feira, 8, o apresentador Luciano Huck, de 53 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se manfiestar sobre a escolha do novo líder da Igreja Católica, Leão XIV. Na mensagem, o comunicador ressaltou a importância do diálogo e da escuta a partir do primeiro discurso feito pelo pontífice, horas antes.

“Mais pontes, menos muros. Ao destacar o diálogo, o novo Papa Leão XIV faz um apelo à escuta, à empatia e à construção de caminhos comuns — mesmo entre os que pensam diferente. Uma voz serena que nos lembra da urgência da paz. Que tenha um pontificado inspirador!”, escreveu Huck na imagem compartilhada.

Confira:

Luciano Huck fala sobre papa Leão XIV - Foto: Reprodução / Instagram

Conclave e o anúncio do novo papa

Nesta quinta-feira, 8, cardeais reunidos no Conclave elegeram o novo líder da Igreja Católica. Às 13h08 (horário de Brasília), a chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça branca e, uma hora depois, Robert Francis Prevost, nascido nos Estados Unidos, fez a primeira aparição pública como papa Leão XIV.

O pontífice é o primeiro líder da Igreja Católica que nasceu nos Estados Unidos e sucede papa Francisco(1936–2025), que morreu no dia 21 de abril.

Polêmica da nora de Huck

Nesta semana, Duda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, de 17, se envolveu em uma discussão virtual com outras adolescentes. O assunto repecurtiu e, nesta quarta-feira, 7, a apresentadora Angelica, esposa de Luciano e mãe do jovem, comentou sobre o episódio.

Na ocasião, a artista, de 51 anos, defendeu a nora e pediu empatia ao público: "Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança convivo com o olhar constante dos outros, ás vezes curioso, outras vezes duro demais", começou. Confira o pronunciamento completo!

