Conheça Robert Francis Prevost, que é o novo Papa Leão XIV

Vaticano anunciou a escolha do novo Papa nesta quinta-feira, 8, e o eleito é o Papa Leão XIV, novo nome do cardeal Robert Francis Prevost

Nesta quinta-feira, 8, a Igreja Católica ganhou um novo Papa. Depois da morte do Papa Francisco no final de abril, o Vaticano realizou o Conclave para eleger o novo papa e o escolhido foi o cardeal Robert Francis Prevost. A partir de agora, ele passa a ser conhecido como o Papa Leão XIV .

Papa Leão XIV é o sucessor do Papa Francisco e é o primeiro líder da igreja que nasceu nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele ocupava papeis importantes no Vaticano. Ele era prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Quem é Robert Francis Prevost?

O cardeal Robert Francis Prevost tem 69 anos de idade e nasceu em Chicago, Estados Unidos. Ele serviu por 20 anos no Peru, e ocupou um dos cargos mais influentes na Santa Fé. Ele foi ordenado em 1982, aos 27 anos, e fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em sua trajetória, ele se assemelhou ao Papa Francisco por ter o compromisso com os pobres e os migrantes. Ele já disse que o líder da igreja tem que ser humilde e estar próximo ao povo.

Prevost já enfrentou uma crise em sua trajetória nos últimos anos. Ele chegou a ser acusado de acobertar casos de abuso sexual cometidos por padres no Peru, mas o caso segue em investigação no Vaticano. Em 2020, ele recebeu uma das denúncias e a encaminhou ao Vaticano, que afastou um dos padres envolvidos. A diocese peruana nega que Prevost tenha acobertado qualquer ator irregular.

I announce to you a great joy;

we have a Pope:

The Most Eminent and Most Reverend Lord,

Lord Robert Francis

Cardinal of the Holy Roman Church Prevost

who has taken the name Leo XIV.



Cardinal Protodeacon Dominique Mamberti announces that the Cardinals have elected Cardinal Robert… pic.twitter.com/u3lDDlk1L4 — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

A causa da morte do papa

Os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu aos 88 anos durante a madrugada do dia 21 de abril de 2025.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

