Angélica se pronuncia sobre polêmica envolvendo filho e nora: 'Doloroso'

Em suas redes sociais, Angélica quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seu filho Benício Huck e a nora Duda Guerra

Na última terça-feira, 6, uma polêmica viralizou na web envolvendo Benício Huck, filho de Angélicae Luciano Huck, e a namorada Duda Guerra. Tudo começou quando Duda foi acusada de ter uma crise de ciúmes após a influencer Antonela Braga pedir para seguir Benício no seu perfil privado no Instagram, conhecido como Dix. A adolescente fez questão de se pronunciar contando a sua versão.

Desde então, muitos internautas tem pedido para Angélica também se pronunciar sobre o caso, já que a apresentadora sempre tomou cuidado para não expor demais os filhos. Além de Benício, de 17 anos, Angélica e Luciano também são pais de Joaquim, de 20 anos, e Eva, de 12.

E nesta quarta-feira, 7, ela quebrou o silêncio sobre o assunto. "Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança convivo com o olhar constante dos outros, as vezes curioso, outras vezes duro demais", começou ela.

Em seguida, a apresentadora ressaltou que sempre preservou a privacidade dos herdeiros. "Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional".

Angélica ainda fez questão de negar que teria curtido um comentário criticando Duda Guerra nas redes sociais. "Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso".

Para concluir, a famosa ressaltou o quanto difícil estar exposto na internet. "Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica", finalizou.

Entenda o caso

Na terça-feira, 6, Duda Guerra, namorada de Benício Huck, resolveu se pronunciar sobre a polêmica em que se envolveu ultimamente. A influenciadora Antonela Braga acusou a nora de Angélica e Luciano Huck de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

"Oi gente. Estou aqui para dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo. Tudo começou no primeiro dia de viagem, estava tudo bem até o meu namorado me mandar um print de que a Antonela Braga tinha pedido para solicitar o dix dele com o dix dela. Para quem não sabe, dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, para quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal", começou Duda.

Em seguida, a influencer afirmou que Antonela nunca teve essa intimidade com Benício. "Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. Está aqui o print que o meu namorado me mandou. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Reymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond porque o Instagram do Cauã Reymond é aberto para qualquer pessoa seguir. O do meu namorado não. Então, ela não tem essa intimidade para pedir para seguir o dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia até ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonela desrespeitou o relacionamento de outras meninas. Então, eu precisei me posicionar sobre e eu decidi ir lá falar com a Antonela".

Em seguida, Duda deu a sua versão sobre a conversa com Antonela. "Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente estava na rua, eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonela, bati na porta e chamei ela para conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor para conversar diretamente com ela sobre isso, para que não virasse essa fofoca toda que todo mundo agora já está sabendo. O corredor é um espaço público, eu não gritei, eu não coagi ela em nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era ter interrompido a situação. Não houve isso porque eu não levantei o tom de voz para ela, eu não xinguei ela de nada e não falei nada agressivo. Eu só fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido e ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. Eu falei: 'Melhore'. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim. Espero que vocês entendam o meu lado", concluiu.

