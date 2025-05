Famosos se emocionam ao acompanhar anúncio do novo Papa

Após fumaça branca no Vaticano, famosos celebraram a escolha do novo Papa com mensagens de fé nas redes sociais: "Me enche de esperança"

A tão aguardada fumaça branca tomou conta do céu da Capela Sistina na manhã desta quinta-feira, 8, marcando o fim do conclave e sinalizando que a Igreja Católica já tem um novo papa. A escolha aconteceu no segundo dia de votação, repercutindo entre internautas e celebridades.

Antes de seu falecimento no dia 21 de abril, o Papa Francisco ficou à frente da Igreja por 12 anos. Agora, por meio da tradicional proclamação Habemus Papam, o cardeal americano Robert Francis Prevost foi eleito novo líder da Igreja Católica e e passa a ser conhecido como o Papa Leão XIV.

Nas redes, os famosos fizeram questão de comentar o momento histórico . "Amados, graças a Deus, já temos PAPA", celebrou o Padre Marcelo Rossi. "A fumaça branca me enche de esperança que a Igreja Católica tenha escolhido um cardeal que siga com o pensamento progressista do Papa Francisco. As reformas são importantes para os fiéis em todo mundo e especialmente os LGBTQIA+. Ter o nosso amor respeitado e acolhido é mais do que um quentinho no coração, significa também a diminuição da violência contra a nossa comunidade, significa salvar vidas.", escreveu Daniela Mercury.

Além deles, nomes como Thiaguinho, Lexa e Galvão Bueno também demonstraram emoção e fé com a notícia.

Confira as publicações dos famosos:

Conheça o Papa Leão XIV

Papa Leão XIV é o sucessor do Papa Francisco e é o primeiro líder da igreja que nasceu nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele ocupava papeis importantes no Vaticano. Ele era prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

O cardeal Robert Francis Prevost tem 69 anos de idade e nasceu em Chicago, Estados Unidos. Ele serviu por 20 anos no Peru, e ocupou um dos cargos mais influentes na Santa Fé. Ele foi ordenado em 1982, aos 27 anos, e fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em sua trajetória, ele se assemelhou ao Papa Francisco por ter o compromisso com os pobres e os migrantes. Ele já disse que o líder da igreja tem que ser humilde e estar próximo ao povo.

Prevost já enfrentou uma crise em sua trajetória nos últimos anos. Ele chegou a ser acusado de acobertar casos de abuso sexual cometidos por padres no Peru, mas o caso segue em investigação no Vaticano. Em 2020, ele recebeu uma das denúncias e a encaminhou ao Vaticano, que afastou um dos padres envolvidos. A diocese peruana nega que Prevost tenha acobertado qualquer ator irregular.

