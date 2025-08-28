Lucas Lima reage a pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy & Junior

O cantor e músico Lucas Lima foi pego de surpresa ao se deparar com uma pergunta sobre o fim da dupla Sandy & Junior. Veja!

O cantor e músico Lucas Lima foi pego de surpresa ao se deparar com uma pergunta sobre o fim da dupla Sandy & Junior. Nesta quarta-feira, 27, ele mostrou em suas redes sociais a mensagem de um seguidor que quis saber se teria sido ele o responsável pelo fim da parceria entre os irmãos.

"Você que fez a cabeça da Sandy para ela se separar do irmão?", enviou o internauta. Lucas, por sua vez, reagiu ao questionamento com um emoji de palhaço na foto da pessoa e limitou-se. "Boa noite!", escreveu.

Vale lembrar que Sandy e Junior cantaram juntos por 17 anos. A dupla chegou ao fim em 2007 porque os irmãos sentiram que precisavam seguir novos caminhos. Em 2019, os irmãos voltaram aos palcos com a turnê Nossa História, criada para celebrar os 30 anos da primeira apresentação da dupla.

Post de Lucas Lima — Foto: Reprodução | Instagram

Reflexão de Lucas Lima sobre paternidade

No início de agosto, Lucas Lima celebrou o Dia dos Pais com uma foto raríssima ao lado do filho, Theo, e aproveitou para fazer uma profunda reflexão sobre a paternidade. "Eu tenho inseguranças em praticamente todas áreas da minha vida. Como profissional, como filho, como irmão, como amigo… auto estima não é especialidade da casa. Mas se tem uma área na qual eu me sinto seguro e confiante é em ser pai. Não digo que sou um ‘bom pai’ porque, na minha maneira de enxergar, eu só vou poder ter a certeza de que fui um bom pai quando o Theo se tornar um bom adulto. E talvez nem então, porque a esmagadora maioria do mérito vai ser dele", iniciou Lucas.

"Mas eu sei que eu sou todo o pai que eu consigo, todo o pai que eu tenho dentro de mim. O que eu não tenho eu tô sempre buscando. E às vezes o mais difícil na real é sair da frente e deixar ele se construir. Dia dos Pais se tornou mais importante pra mim do que o meu aniversário, até porque, me tornar pai foi e é todo dia, também, um renascimento", completou o músico.

Vale lembrar que Theo é fruto do antigo casamento de Lucas Lima com a cantora Sandy. Os dois, que ficaram juntos por 24 anos, optaram por preservar a imagem do pequeno e, com isso, compartilham somente fotos sem mostrar o rosto do menino.

