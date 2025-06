Lucas Lima exibe fotos raras no aniversário de 11 anos do filho: 'Alma tão linda'

O músico Lucas Lima compartilhou vários registros para comemorar o aniversário de 11 anos de Theo, seu filho com a cantora Sandy

Lucas Lima usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho, Theo. O menino, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Sandy, completou 11 anos nesta terça-feira, 24, e o músico compartilhou várias fotos ao lado do herdeiro e prestou uma bela homenagem.

"Todo mundo diz: "passa rápido, né?". Eu não acho. E graças a Deus. Eu encho o pulmão de cada segundo de vida do lado desse guri. Todo dia ele me dá uma alegria que chega a virar cicatriz de tão intensa e imensa que é", disse ele no começo do texto.

"11 anos que tudo é mais bonito, que as comidas são mais gostosas, as viagens mais interessantes, as preocupações mais apavorantes, os filmes bestas mais engraçados, os cochilos mais acolhedores - e necessários… 11 anos do melhor filho que alguém poderia sonhar em ter", acrescentou.

Lucas também falou sobre criar o filho ao lado de Sandy. "11 anos que eu e a Sandy temos o PRIVILÉGIO e a HONRA de ajudar a guiar essa alma tão linda por esse mundo tão torto. A vida é tri. Mas MUUUUUITO mais tri porque ele existe. Feliz aniversário, minha pessoa favorita", finalizou.

Lucas Lima rebate acusação de que teria negado beijo de fã

O cantor e músico Lucas Lima foi alvo de boatos após um vídeo circular pelas redes sociais. Nas imagens, ele foi acusado de ter negado um beijo de fã após um abraço durante um encontro com admiradores. O vídeo viralizou, mas o artista se pronunciou para rebater.

"Acabei de ver isso… A mulher estava PODRE de bêbada, quando eu cheguei ela me deu um puxão, eu educadamente disse “sem puxar, por favor”, foi quando ela deu um TAPA no meu ombro, ficou falando coisas ofensivas enquanto eu atendia as outras pessoas e no final "pediu um abraço" e veio pra cima, aí cheguei no meu limite. Mas ok, é bem mais legal apedrejar o "artista". Valeu!", disse ele em um comentário na página do Instagram Zircomedia. Saiba mais!

