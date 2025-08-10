CARAS Brasil
Datas Especiais / Dia dos Pais

Lucas Lima divide foto rara com o filho em data especial: 'Renascimento'

Celebrando o Dia dos Pais, o músico Lucas Lima compartilhou uma foto com o filho, Theo, e fez uma reflexão sobre a paternidade

Publicado em 10/08/2025, às 10h33

O músico Lucas Lima iniciou o dia em clima de comemoração. Neste domingo, 10, Dia dos Pais, o artista compartilhou uma foto raríssima ao lado do filho, Theo, e aproveitou para fazer uma profunda reflexão sobre a paternidade.

"Eu tenho inseguranças em praticamente todas áreas da minha vida. Como profissional, como filho, como irmão, como amigo… auto estima não é especialidade da casa. Mas se tem uma área na qual eu me sinto seguro e confiante é em ser pai. Não digo que sou um ‘bom pai’ porque, na minha maneira de enxergar, eu só vou poder ter a certeza de que fui um bom pai quando o Theo se tornar um bom adulto. E talvez nem então, porque a esmagadora maioria do mérito vai ser dele", iniciou Lucas.

"Mas eu sei que eu sou todo o pai que eu consigo, todo o pai que eu tenho dentro de mim. O que eu não tenho eu tô sempre buscando. E às vezes o mais difícil na real é sair da frente e deixar ele se construir. Dia dos Pais se tornou mais importante pra mim do que o meu aniversário, até porque, me tornar pai foi e é todo dia, também, um renascimento", completou o músico.

Vale lembrar que Theo é fruto do antigo casamento de Lucas Lima com a cantora Sandy. Os dois, que ficaram juntos por 24 anos, optaram por preservar a imagem do pequeno e, com isso, compartilham somente fotos sem mostrar o rosto do menino.

Confira a publicação de Lucas Lima:

O novo apartamento de Lucas Lima

O músico e cantor Lucas Lima é dono de um novo apartamento em São Paulo. Recentemente, ele mostrou um pouco de como é a cozinha da propriedade. Em um vídeo ao lado da corretora Tamara Stief, ele apareceu todo feliz ao exibir a chave de sua nova conquista pessoal. 

Lucas ainda contou que se apaixonou à primeira vista pelo imóvel. "Foi de primeira, foi o primeiro que ela mandou. É esse! Já está comprado!”, disse ele. Nas imagens, Lucas revelou que o imóvel tem uma cozinha em conceito aberto com direito a ilha estilosa, que foi feita com azulejo azul marinho.

Vale lembrar que Lucas Lima se divide entre São Paulo e Campinas, já que seu filho, Theo, de 11 anos, segue morando no interior com a mãe, a cantora Sandy; confira os registros do novo apartamento do famoso!

Leia também: Luan Santana, Sandy e mais: famosos que decidiram não mostrar o rosto dos filhos

