Lucas Lima se torna apresentador ao assumir função no Estrela da Casa

Cantor, músico, ator, influencer e… apresentador! Lucas Lima assume uma nova função em sua carreira com novo desafio no reality ‘Estrela da Casa'

O cantor e músico Lucas Lima é o novo contratado da Globo para uma nova função em sua vida profissional. Nesta segunda-feira, 11, ele foi anunciado como o apresentador do bate-papo com o eliminado do reality show musical Estrela da Casa.

O artista vai ser o responsável pela primeira conversa com os eliminados todas as semanas por meio do programa ao vivo no Gshow e no Globoplay. “Eu estou muito feliz que, finalmente, eu posso anunciar agora eu também faço parte do Estrela da Casa! Gshow me convidou para mostrar os bastidores do programa e bater um papo ao vivo com os participantes que deixarem a competição a cada semana. Eu estou muito animado e já adianto, tem coisa muito boa vindo por aí, a galera está cantando demais”, disse ele.

Vale lembrar que Lucas Lima é um artista com várias funções na vida profissional. Ele é músico e vocalista da banda Família Lima, trabalha com produção musical, já atuou em um musical no teatro, é influenciador digital e toca vários instrumentos. Hoje em dia, ele está solteiro e é pai de Theo, de 11 anos, fruto do antigo casamento com a cantora Sandy.

O reality Estrela da Casa estreia no dia 25 de agosto com apresentação de Ana Clara e com Michel Teló como Mentor dos participantes.

Novo apartamento de Lucas Lima

O músico e cantor Lucas Lima é dono de um novo apartamento em São Paulo. Nas redes sociais, ele mostrou um pouco de como é a cozinha da propriedade.

Em um vídeo ao lado da corretora Tamara Stief, ele apareceu todo feliz ao exibir a chave de sua nova conquista pessoal. Ele contou que se apaixonou à primeira vista pelo imóvel.

"Foi de primeira, foi o primeiro que ela mandou. É esse! Já está comprado!”, disse ele. Nas imagens, Lucas revelou que o imóvel tem uma cozinha em conceito aberto com direito a ilha estilosa, que foi feita com azulejo azul marinho.

Vale lembrar que Lucas Lima se divide entre São Paulo e Campinas, já que seu filho, Theo, de 11 anos, segue morando no interior com a mãe, a cantora Sandy.

Lucas Lima surge sem camisa na internet

O cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 2. Ele está de férias com o filho, Theo, de 11 anos, no Chile, e resolveu provocar os seguidores com um post ousado.

O artista compartilhou uma foto sem camisa na frente de uma janela. Na imagem, ele ostentou o corpo musculoso e suas tatuagens.

Inclusive, ele brincou que quis ‘biscoitar' e até pediu conselho para as amigas. “Deixando claro que o meu ‘biscoitar na terceira idade’ veio pós consulta das amigas”, disse ele, que mostrou o print da conversa.

Em uma página de fã-clube, as fãs fizeram comentários ao se depararem com a foto do ídolo sem camisa. "Eita que até perdi o rumo", brincou uma seguidora. "Como pode não admirar um negócio lindo desse?! Misericórdia!", afirmou outra. "Deus me perdoe, sou uma mulher casada, mas nosso guri tá cada vez mais lindo", comentou mais uma.

