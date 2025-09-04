CARAS Brasil
  2. Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre polêmica: 'Empurrando'
Atualidades / Eita!

Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre polêmica: 'Empurrando'

O cantor Luan Pereira se manifestou novamente sobre a recente polêmica com o ator Dado Dolabella, ex de Wanessa Camargo

por Rafaela Oliveira
Publicado em 04/09/2025, às 14h49

Luan Pereira
Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Luan Pereira se manifestou novamente a respeito da polêmica recente entre ele e Dado Dolabella. No último mês, o participante do 'Dança dos Famosos', da TV Globo, afirmou ter sido empurrado pelo ator após se aproximar da amiga, Wanessa Camargo, em um bar no Rio de Janeiro.

Dado, por sua vez, explicou que apenas afastou Luan Pereira, desconhecido por ele até então, para proteger Wanessa, sua ex-namorada. Ele ainda contou que, na ocasião, o cantor tropeçou e, por isso, acabou caindo. 

Agora, em entrevista ao portal LeoDias, Luan Pereira rebateu a versão de Dado Dolabella e reforçou que aconteceu um empurrão. Apesar do atrito, o artista ressaltou que não houve briga, uma vez que ele não costuma arrumar confusão por motivo algum.

"Pra mim, não teve briga, não. Foi um doido que chegou me empurrando, chegando lá. Falei com Camila, que é minha assessora de imprensa… Tipo assim, foi uma crise de ciúmes, tenho nada a ver com a vida pessoal deles e tudo que passaram. Mas tenho meu Deus no coração e nada na vida, no mundo, vai me fazer sair da razão, vai me tirar a paciência e me fazer partir pra agressão", declarou Luan.

Em seguida, o cantor ainda falou sobre sua amizade com Wanessa Camargo. Os dois se conheceram nos bastidores do quadro 'Dança dos Famosos', exibido no 'Domingão com Huck'. "Wanessa é minha amiga demais, na hora ela ficou totalmente constrangida, foi pedir desculpa… Tá tudo certo, ela é minha irmã", finalizou.

O que Dado Dolabella disse sobre Luan Pereira?

Após o ocorrido envolvendo Luan Pereira e Wanessa Camargo, Dado Dolabella usou as redes sociais para expor sua versão sobre a situação. Por meio das redes sociais, o ator negou que tenha ocorrido qualquer tipo de agressão.

"Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel e quando estava conversando com ela, estava Nicole Bahls, estava um pessoal da produção ali, estava tudo certo. De repente do nada entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela, eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. E aí quando eu vi o cara indo para cima dela, eu na mesma hora puxei. Eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", detalhou ele.

"Aí a Wanessa já veio falando: ‘Calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança’. Eu tava achando que era um desconhecido, eu tava achando que era alguém que tava chegando nela ali para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido. Eu pedi desculpas ali pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele, e peço desculpas aqui novamente. Foi um mal-entendido, espero que isso morra aqui, porque não houve agressão, não teve violência, não teve nada disso. E desejo todo sucesso do mundo para Wanessa, para Luan, para você que tá assistindo esse vídeo e muita paz, gente. Muita paz e muito amor. É isso", finalizou.

Dado Dolabella e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram
Dado Dolabella e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

O que Wanessa Camargo disse após polêmica com Dado?

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou em sua rede social após a confusão envolvendo seu ex-namorado Dado Dolabella. Nos últimos dias, o ator teve uma crise de ciúmes ao vê-la dançando com Luan Pereira e ainda outro boato apareceu, de que ela estaria se envolvendo com Allan Souza Lima.

Diante dos boatos e polêmicas envolvendo seus colegas do Dança dos Famosos, a herdeira de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo resolveu esclarecer alguns pontos. Ela então alegou que não foi agredida pelo ex-namorado e que, apesar de não estarem assumidos para o público, eles estavam tentando reatar no particular; confira mais detalhes!

Leia também: Wanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram
Wanessa Camargo e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram
Wanessa Camargo está no Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução / Instagram; @wcnoclick
Wanessa Camargo está no Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução / Instagram; @wcnoclick

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

