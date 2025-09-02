CARAS Brasil
  Wanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
Música / Diversão

Wanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella

Wanessa Camargo grava vídeo de dancinha com Luan Pereira depois da confusão com Dado Dolabella em um bar no Rio de Janeiro

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 21h05

Wanessa Camargo e Luan Pereira
Wanessa Camargo e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao reaparecer ao lado do cantor Luan Pereira depois da confusão envolvendo seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella, em um bar no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 2, os dois se reencontraram nos bastidores da Dança dos Famosos, da Globo, e gravaram um vídeo juntos.

Nas imagens, eles apareceram fazendo a coreografia da nova música dele no camarim. O vídeo foi compartilhado por Luan. “Bora andar de Dodge Raaam”, disse ele na legenda. Por sua vez, a cantora comentou: “Ainda estou aprendendo as daninhas, mas até que fui bem, né? Amei”.

Relembre a confusão

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou em sua rede social após a confusão envolvendo seu ex-namorado Dado Dolabella. Nos últimos dias, o ator teve uma crise de ciúmes ao vê-la dançando com Luan Pereira e ainda outro boato apareceu, de que ela estaria se envolvendo com Allan Souza Lima.

Diantes dos boatos e polêmicas envolvendo seus colegas do Dança dos Famosos, a herdeira de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo resolveu esclarecer alguns pontos. Ela então alegou que não foi agredida pelo ex-namorado e que, apesar de não estarem assumidos para o público, eles estavam tentando reatar no particular.

“Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior”, começou dizendo.

"Eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial para que a gente não transforme uma faísca em um incêndio, mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio e eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado e eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que eu senti a necessidade por mim de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim e que é minha responsabilidade e deixar muito claro, muito claro isso: eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém", esclareceu.

"Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim e em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso", explicou.

Wanessa Camargo Wanessa Camargo  

