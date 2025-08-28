Dado Dolabella se pronuncia em post sobre suposta agressão a Luan Pereira

Ator Dado Dolabella respondeu internautas em publicação e se posicionou sobre os comentários envolvendo os boatos sobre a agressão ao sertanejo
Na tarde desta quinta-feira, 28, Dado Dolabella falou pela primeira vez sobre a confusão com Luan Pereira, que ocorreu durante um evento no Rio de Janeiro, e explicou sua versão do ocorrido.
A briga aconteceu durante um afterparty do quadro Dança dos Famosos, realizado na Barra da Tijuca. Durante o evento, Luan foi visto interagindo com Wanessa Camargo, atual namorada de Dado. O ator teria interpretado o momento como um possível avanço sobre a cantora, o que levou ao início da discussão.
Segundo relatos, Dado teria afastado Luan com um empurrão, que acabou tropeçando e caindo. O episódio gerou repercussão nas redes sociais e originou diferentes versões sobre o que de fato aconteceu.
Em sua última publicação nas redes sociais, Dado respondeu ao comentário de uma internauta que sugeriu que ele buscasse ajuda para controlar os impulsos. O ator negou ter perdido o controle e afirmou que afastou o cantor apenas para proteger Wanessa Camargo.
“Eu não fiquei nervoso ali... eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada... eu tava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque estava de costas pra mim”, disse ele.
O ator ainda rebateu rumores de agressão e explicou que o cantor tropeçou sozinho. “Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu... aí a galera que viu no chão já supôs coisas... e começou a fofoca... mas a real é essa!!”, completou.
Após o episódio, Luan declarou que foi empurrado por Dado e criticou a atitude do ator. Já Wanessa negou ter sido agredida e atribuiu a situação a um mal-entendido.
Com a grande repercussão, Dado Dolabella reforçou que seu objetivo foi apenas proteger Wanessa e pediu para que não fossem criadas falsas narrativas sobre o que ocorreu. Luan, por sua vez, segue mantendo sua versão de que houve um empurrão.
