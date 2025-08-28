CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Dado Dolabella se pronuncia em post sobre suposta agressão a Luan Pereira
Atualidades / Eita!

Dado Dolabella se pronuncia em post sobre suposta agressão a Luan Pereira

Ator Dado Dolabella respondeu internautas em publicação e se posicionou sobre os comentários envolvendo os boatos sobre a agressão ao sertanejo

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 19h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Dado Dolabella
Dado Dolabella - Foto: Reprodução / Instagram

Na tarde desta quinta-feira, 28, Dado Dolabella falou pela primeira vez sobre a confusão com Luan Pereira, que ocorreu durante um evento no Rio de Janeiro, e explicou sua versão do ocorrido.

A briga aconteceu durante um afterparty do quadro Dança dos Famosos, realizado na Barra da Tijuca. Durante o evento, Luan foi visto interagindo com Wanessa Camargo, atual namorada de Dado. O ator teria interpretado o momento como um possível avanço sobre a cantora, o que levou ao início da discussão.

Segundo relatos, Dado teria afastado Luan com um empurrão, que acabou tropeçando e caindo. O episódio gerou repercussão nas redes sociais e originou diferentes versões sobre o que de fato aconteceu.

Posicionamento sobre o caso

Em sua última publicação nas redes sociais, Dado respondeu ao comentário de uma internauta que sugeriu que ele buscasse ajuda para controlar os impulsos. O ator negou ter perdido o controle e afirmou que afastou o cantor apenas para proteger Wanessa Camargo.

Eu não fiquei nervoso ali... eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada... eu tava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque estava de costas pra mim”, disse ele.

O ator ainda rebateu rumores de agressão e explicou que o cantor tropeçou sozinho. “Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu... aí a galera que viu no chão já supôs coisas... e começou a fofoca... mas a real é essa!!”, completou.

Após o episódio, Luan declarou que foi empurrado por Dado e criticou a atitude do ator. Já Wanessa negou ter sido agredida e atribuiu a situação a um mal-entendido.

Com a grande repercussão, Dado Dolabella reforçou que seu objetivo foi apenas proteger Wanessa e pediu para que não fossem criadas falsas narrativas sobre o que ocorreu. Luan, por sua vez, segue mantendo sua versão de que houve um empurrão.

Pint publicação instagram
Reprodução / Instagram

Leia também: Wanessa Camargo se pronuncia após polêmica com Dado: 'Nenhum dedo'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Wanessa CamargoDado DolabellaLuan Pereira
Dado Dolabella Dado Dolabella   

Leia também

Relacionamentos

Lucas Guimarães - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Guimarães afirma que ainda mantém contato com Carlinhos Maia

Que susto

Bárbara Evans - Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans exibe momento da queda da filha, que foi socorrida às pressas

Família linda!

Lucy Ramos posta foto em família - Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Ramos encanta ao compartilhar fotos com o marido e a filha: 'Lindos'

Treta!

Blake Lively e o casal Taylor Swift e Travis Kelce - Foto: Reprodução / Instagram

Blake Lively não será convidada para o casamento de Taylor; entenda a briga

Família!

Luan Santana posta foto com a mulher e a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Luan Santana posta clique encantador com a mulher e a filha: 'Família linda'

Luxo

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo fica hospedada em mesmo quarto que Odete Roitman

Últimas notícias

Dado DolabellaDado Dolabella se pronuncia em post sobre suposta agressão a Luan Pereira
Wanessa Camargo foi alvo de crise de ciúmes de Dado DolabellaEspecialista analisa fala de Wanessa Camargo e o impacto na relação com Dado Dolabella
Lucas GuimarãesLucas Guimarães afirma que ainda mantém contato com Carlinhos Maia
Primeira desistência em A Fazenda 17A Fazenda 17: Participante desiste do reality antes mesmo da estreia; saiba quem
Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto arma plano ousado contra Candinho e choca Zulma
Edu Gudes e famíliaEdu Guedes revela como teve forças para enfrentar dignóstico de câncer
Bárbara EvansBárbara Evans exibe momento da queda da filha, que foi socorrida às pressas
Anna Melo revela experiências na série Paulo, o ApostoloAtriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'
Lucy Ramos posta foto em famíliaLucy Ramos encanta ao compartilhar fotos com o marido e a filha: 'Lindos'
FaustãoPós-operatório de Faustão: Médico explica o que esperar após transplante de fígado
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade