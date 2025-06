Leticia Cazarré reage ao ver comentário 'passivo-agressivo': 'Faço questão'

A stylist Leticia Cazarré não ficou calada ao se deparar com um comentário em uma de suas publicações recentes nas redes sociais

A influenciadora fez uma publicação em seu perfil na qual responde "como faz para dar conta de tudo" e disse que planeja a gestão do seu tempo e foca em se organizar para valorizar o que é mais importante. Nos comentários, uma internauta comentou: ''[Tendo uma] vida tranquila, até eu penso e ajo assim''.

Ao ver comentários, Leticia rebateu: ''Por aqui está tranquilo empreender, deixar 30% com o Estado e pagar os funcionários públicos. Por aí, está tranquilo receber o nosso dinheiro suado pra trabalhar nos 20% da sua capacidade durante 30 anos de 'carreira' no judiciário?''. Mais tarde, a mulher devolveu: ''Graças a Deus. Estudei para isso, merecemos''.

Em seguida, a esposa de Juliano Cazarré compartilhou um print do comentário em seus stories e acrescentou: Quando você descobre que aquele único comentário passivo-agressivo no seu post vem justamente de uma funcionária pública do Estado que vive do dinheiro do contribuinte'. É raro eu me estressar, mas nesses casos, faço questão de responder'', comentou.

Veja:

Comentário de Leticia Cazarré - Foto: Reprodução/Instagram

O aniversário da filha de Leticia e Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré e sua esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o aniversário de 3 anos da filha Maria Guilhermina no último sábado, 21. Eles realizaram uma festa na casa da família e a decoração foi feita em clima de festa junina.

Com o tema Arraiá da Guigui, a família montou uma mesa especial para o bolo e os docinhos personalizados. Veja como foi!

