Letícia Cazarré mostra como está Juliano Cazarré após duas cirurgias em 48h

Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu marido, o ator Juliano Cazaré

A stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (30) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do marido, o ator Juliano Cazarré, que passou por duas cirurgias em apenas 48 horas. Ela ainda compartilhou uma foto do artista após as intervenções médicas.

No registro, o ator aparece sentado em uma cadeira de rodas, usando moletom preto e bermuda, com uma mochila marrom apoiada no colo e a perna direita está imobilizada. Ao fundo, um profissional de saúde empurra a cadeira de rodas no hospital. “2 cirurgias, 2 dias seguidos”, escreveu Letícia.

Em outra publicação, ela falou sobre a correria que enfrentou com o marido hospitalizado. "Dois dias com a mesma roupa, duas noites no hospital e dois dias dando entrada e saída do hospital", escreveu ela.

Juliano Cazarré passa por outra cirurgia no joelho - Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Juliano Cazarré?

Na tarde de quarta-feira, 28, o ator compartilhou que seria submetido a uma cirurgia no joelho. "E aí, gurizada, estou acordando aqui. Parece que deu tudo certo com a cirurgia. Ainda estou meio grogue daquilo que eles colocam pra gente dormir durante a cirurgia, mas já voltei para o quarto. Leticia já está ali trabalhando. Obrigado pelas orações de todos vocês, agora é se recuperar", declarou o famoso, sem entrar em mais detalhes sobre o procedimento cirúrgico.

Após o procedimento, ele recebeu alta e foi levado para casa, mas precisou voltar ao hospital após uma nova queda."Busquei o marido no hospital na alta dele e no caminho comprei os remédios, enquanto íamos para escola buscar as crianças", começou a contar o que houve. "Entrei em uma reunião do processo seletivo e estava indo tudo ótimo, conversando com uma pessoa muito legal que estudou comigo na época do Colégio Militar e hoje me acompanha no Instagram e pensa em entrar na The Way...", continuou contando.

"Quando de repente escuto meu filho mais velho gritar muito assustado: 'Mãe, ajuda! O papai caiu!", revelou susto. "As cenas que vivemos a seguir foram fortes e não me atrevo a postar aqui, mas podem imaginar que voltamos imediatamente para emergência", disse ela. Felizmente, deu tudo certo.

Leia também: Médico alerta sobre queda de Juliano Cazarré após cirurgia: 'O risco existe'