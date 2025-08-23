CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Virginia e Ana Castela dividem camarote em Barretos após rumores envolvendo Zé Felipe
Eventos / Festival

Virginia e Ana Castela dividem camarote em Barretos após rumores envolvendo Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca e Ana Castela curtiram a noite em Barretos em meio a rumores de suposto affair da cantora com Zé Felipe

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 23/08/2025, às 07h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia e Ana Castela
Virginia e Ana Castela - Foto: Eduardo Martins / Brazil News e Tomzé Fonseca/ Agnews

A influenciadora digital Virginia Fonseca  curtiu a noite desta sexta-feira, 22, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. E a noite lhe reservou uma coicidência: estar no mesmo camarote que a cantora  Ana Castela. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a Boiadeira estaria vivendo um suposto affair com o cantor Zé Felipe, ex da influenciadora.

Para curtir a noite, a influenciadora escolheu um look de couro que deixou sua barriga à mostra. Em entrevista ao portal GShow, ela declarou: "Estou curtindo Barretos pela primeira vez. Está uma energia maravilhosa. Estou gostando, acabei de chegar, mas já estou gostando. Tem que sair um pouco de casa, vê se conheço pessoas", brincou.

Já Ana Castela escolheu um look com jeans e blusa transparente, posou para fotos e cumprimentou fãs e amigos no local. A cantora retorna à Festa do Peão neste sábado, 23, para se apresentar e, no dia 28, volta ao palco de Barretos para a gravação de seu DVD.

Virginia na Festa do Peão em Barretos - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Virginia na Festa do Peão em Barretos - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Virginia na Festa do Peão em Barretos - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Virginia na Festa do Peão em Barretos - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Ana Castela na Festa do peão em Barretos Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews
Ana Castela na Festa do peão em Barretos Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews
Ana Castela na Festa do peão em Barretos Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews
Ana Castela na Festa do peão em Barretos Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

Rumores

Os rumores sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela começaram no fim de junho, após um encontro dos dois em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora negou publicamente  qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.

Por meio de sua assessoria, Zé também se manifestou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida do cantor aos EUA foi apenas para trabalho. "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos", informaram.

"Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", completaram.

No último domingo, 17, o ex-marido de Virginia Fonseca fez uma participação no show de Ana Castela, realizado no interior de São Paulo. A entrada de Zé Felipe no palco, inclusive, causou um burburinho no público presente, que imediatamente gritou em sintonia: "Beija, beija, beija".

Vale lembrar que Ana Castela anunciou o fim do seu namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024. O relacionamento, marcado por várias idas e vindas, iniciou em 2023. Já Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação no dia 27 de maio de 2025. Os dois estavam casados desde 2021.

Leia também: Gustavo Mioto esclarece atitude envolvendo Ana Castela: 'Assunto encerrado'

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

Virginiaana castela
Ana Castela Ana Castela  Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Show

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine marcam presença no show de João Lucas

Celebração

Victor Donmez, Diretor da Meliá Hotels Internacional para a América Latina - Foto: Divulgação

Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis aconteceu nesta semana

Novidade

Sócios-investidores confraternizam o novo INNSiDE São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação

Meliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil

Premiação

Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico Vive - Foto: Divulgação

Prêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil

Festa!

Rodrigo Silva - Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

Filho caçula de Faustão, Rodrigo surge acompanhado na festa do irmão

Festa

João Augusto Liberato e João Silva - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Os looks dos famosos na festa do apresentador João Silva

Últimas notícias

William e HarryRompimento de William e Harry: astróloga aponta o que separa os irmãos da realeza
Jakelyne OliveiraMédico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'
Luan Pereira, Wanessa Camargo e Dado DolabellaLuan Pereira reage a notícia de que provocou crise entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella
Sandra Annenberg e Ernesto Paglia são pais de ElisaFilha de Sandra Annenberg posta vídeo romântico raro com a namorada
História de Amor: ator veterano morreu após diagnóstico de câncerVeterano de História de Amor morreu aos 68 anos após diagnóstico de câncer
Viih Tube revela por que apenas uma das babás de Lua e Ravi usa máscaraViih Tube revela por que apenas uma das babás de seus filhos usa máscara
No ar em 1999, Terra Nostra foi sucesso internacional da TV GloboAutor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual
Virginia e Ana CastelaVirginia e Ana Castela dividem camarote em Barretos após rumores envolvendo Zé Felipe
Wanessa Camargo e Dado DolabellaWanessa Camargo confirma crise de ciúmes de Dado Dolabella: ‘Infeliz'
Maisa SilvaMaisa se pronuncia sobre rumores após ser flagrada com Memphis
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade