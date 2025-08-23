Virginia e Ana Castela dividem camarote em Barretos após rumores envolvendo Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca e Ana Castela curtiram a noite em Barretos em meio a rumores de suposto affair da cantora com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca curtiu a noite desta sexta-feira, 22, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. E a noite lhe reservou uma coicidência: estar no mesmo camarote que a cantora Ana Castela. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a Boiadeira estaria vivendo um suposto affair com o cantor Zé Felipe, ex da influenciadora.

Para curtir a noite, a influenciadora escolheu um look de couro que deixou sua barriga à mostra. Em entrevista ao portal GShow, ela declarou: "Estou curtindo Barretos pela primeira vez. Está uma energia maravilhosa. Estou gostando, acabei de chegar, mas já estou gostando. Tem que sair um pouco de casa, vê se conheço pessoas", brincou.

Já Ana Castela escolheu um look com jeans e blusa transparente, posou para fotos e cumprimentou fãs e amigos no local. A cantora retorna à Festa do Peão neste sábado, 23, para se apresentar e, no dia 28, volta ao palco de Barretos para a gravação de seu DVD.

Rumores

Os rumores sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela começaram no fim de junho, após um encontro dos dois em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora negou publicamente qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.

Por meio de sua assessoria, Zé também se manifestou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida do cantor aos EUA foi apenas para trabalho. "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos", informaram.

"Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", completaram.

No último domingo, 17, o ex-marido de Virginia Fonseca fez uma participação no show de Ana Castela, realizado no interior de São Paulo. A entrada de Zé Felipe no palco, inclusive, causou um burburinho no público presente, que imediatamente gritou em sintonia: "Beija, beija, beija".

Vale lembrar que Ana Castela anunciou o fim do seu namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024. O relacionamento, marcado por várias idas e vindas, iniciou em 2023. Já Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação no dia 27 de maio de 2025. Os dois estavam casados desde 2021.

