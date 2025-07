Equipe de Zé Felipe se pronuncia após rumores de romance com Ana Castela

A equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os rumores de que ele estaria ficando com a cantora Ana Castela. Leia a nota

A equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os rumores de que ele estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os representantes do artista esclareceram nesta terça-feira, 29, que os dois se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos, e passaram o dia juntos nos parques apenas como amigos.

“Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques", informaram em nota enviada ao portal Leo Dias.

E complementaram: "Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música.”

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde o fim do relacionamento com Gustavo Mioto, no final de 2024. Já Zé Felipe anunciou a separação de Virginia em maio e oficializou o divórcio em julho de 2025.

Mãe de Ana Castela também se manifestou sobre os rumores

Ao ver a publicação no Instagram, Michele fez questão de desmentir os rumores envolvendo a sua filha."É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento", escreveu ela nos comentários.

Ana Castela também reagiu aos boatos. Nos Stories, ela compartilhou um vídeo em que aparece ao lado de Zé Felipe e outras pessoas em um parque de diversões e brincou sobre o filho de Leonardo estar ficando com um colega deles. "Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou, eu vou", disse ela dando risada e alegando que os meninos estavam ficando.

