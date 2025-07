Mãe de Ana Castela se manifesta sobre boatos de romance da filha com Zé Felipe

Michele Castela, mãe de Ana Castela, decidiu se manifestar após surgir boatos de que sua filha estaria ficando com o cantor Zé Felipe

Michele Castela, mãe da cantora Ana Castela, decidiu se manifestar após surgir uma notícia de que sua filha estaria ficando com o cantor Zé Felipe, que está solteiro após o término de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Segundo o portal LeoDias, os cantores estão em Orlando, Estados Unidos, e foram curtir juntos um parque de diversões nesta terça-feira, 29. Ao ver a publicação no Instagram, Michele fez questão de desmentir os rumores. "É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento", escreveu ela nos comentários.

Ana Castela também reagiu aos boatos. Nos Stories, ela surgiu ao lado de Zé Felipe e outras pessoas em um parque de diversões e brincou sobre o filho de Leonardo estar ficando com um colega deles. "Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou, eu vou", disse ela dando risada e alegando que os meninos estavam ficando.

Mãe de Ana Castela desmente boatos de romance - Foto: Instagram

Ana Castela aparece após chorar em show

Depois de chorar durante um show em Minas Gerais, Ana Castela usou as redes sociais para se pronunciar sobre o que aconteceu. Em uma sequência de Stories publicados nas redes sociais, a cantora agradeceu o carinho dos fãs.

Ela também falou sobre o momento delicado que está enfrentando. "Passando aqui pra agradecer por todas as mensagens de carinho que eu venho recebendo, por todas as fotos que vocês postaram, foram todas lindas. Obrigado do fundo do meu coração", disse ela, visivelmente agradecida pelo apoio.

Ainda nos Stories, Ana explicou que está tentando lidar com as pressões da fama e com a exposição nas redes sociais: "Eu confesso pra vocês que eu realmente não tava passando por uns dias muito legais. Eu ainda tô tentando criar uma cabeça mais forte pra isso, aprendendo a lidar com esse mundo da internet, porque é difícil. E não é fácil só pra mim, eu acho que não é fácil pra ninguém mesmo que tá nesse meio", afirmou.

