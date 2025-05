Grávida, Carol Peixinho faz desabafo sobre perda de Tati Machado: 'Dor dilacerante'

A influenciadora Carol Peixinho lamentou a morte do bebê de Tati Machado. A apresentadora estava com oito meses de gestação

A influenciadora Carol Peixinho , que está grávida de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, usou as redes sociais para prestar solidariedade à apresentadora Tati Machado e o marido, o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. O casal esperava o primeiro filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação.

Nos stories de seu perfil, a ex-BBB lamentou a notícia."Ontem eu passei o dia inteiro muito sentida, muito chocada com tudo que aconteceu com Tati. Uma amiga muito querida e muito positiva. Ela e Bruno. Meus pensamentos e meu coração estavam, ontem, com eles. E, assim, não dá pra imaginar essa dor dilacerante e profunda que não dá pra explicar. Só peço a Deus que acalme o coração deles", desabafou ela.

Que complementou: "Só Deus mesmo pra ajudar nesse momento de dor extrema. E que nossa corrente de amor e orações chegue até eles". Além de Carol, outros colegas de Tati Machado mandaram mensagens de apoio. Sonia Abrão fez um depoimento comovente no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. Já Fátima Bernardes compartilhou um recado comovente.

Equipe de Tati Machado anunciou morte do bebê em nota

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas.

Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam".

