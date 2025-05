Sonia Abrão reflete sobre perda de Tati Machado: ‘Um choque muito grande’

A apresentadora Sonia Abrão se pronuncia sobre a perda do bebê de Tati Machado em depoimento ao vivo na TV. Leia o que ela falou

A apresentadora Sonia Abrão fez um depoimento comovente no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ao comentar sobre a perda do filho de Tati Machado. O bebê ficou sem batimentos cardíacos aos 8 meses de gestação e ela teve que passar pelo trabalho de parto após receber a notícia da perda. Com a tristeza do momento, Sonia comentou sobre a dor de uma mãe ao ficar sem o filho.

"Mulher nenhuma no mundo merece passar por isso, mas são milhares, milhões que acabam passando por esse tipo de coisa. Então a gente só pode dizer que lamenta profundamente pela Tati, pelo Bruno Monteiro também, o pai do bebê. Eles fizeram nesses oito meses álbuns de fotos, comemorando todo o crescimento da barriga da mamãe, mês a mês, semana a semana, tudo pronto para o bebê chegar, infelizmente foi dessa maneira que ele veio ao mundo, sem vida. Isso realmente é muito chocante", disse ela.

Então, ela comentou sobre o apoio para Tati. "A Tati, clara, está sendo acolhida pelo público do Brasil inteiro, a família está do lado dela, sem arredar o pé um minuto, o Bruno está lá com ela, toda a equipe médica, ela vai ter um suporte emocional, psicológico também, mas a gente sabe que esse tipo de perda, esse luto, ele realmente vai demandar um tempo, que é de cada um para poder passar, mas o luto fica pra sempre. Essa ausência, a Ana (Maria Braga) estava falando pra ela, ‘o amor permanece mesmo na ausência’, esse amor de mãe é eterno. Ela não teve o prazer, a felicidade de ouvir o chorinho desse bebê, a vozinha dele, mas ele vai estar sempre presente na vida dela, isso não passa nunca, é filho dela, ela teve um filho, ela foi mãe, e ela já tinha passado por uma situação complicada em 2019, quando ela sofreu um aborto espontâneo, que aí foi mais no começo da gestação", afirmou.

Por fim, a comunicadora disse: "Já é uma coisa que te marca, já é um filho que você perdeu que não teve nem chance de evoluir na sua barriga, agora você imagina o seu bebezinho prontinho ali, perfeitinho para nascer e de repente isso não acontece, ele nasce sem vida. É um choque muito grande, claro que ela vai contar com todo apoio, como já está contando, mas essa dor dento do coraçãozinho da Tati a gente já imagina o tamanho que é".

O anúncio da perda do bebê de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado perdeu seu bebê aos 8 meses de gestação. A notícia foi dada pela equipe dela por meio de um comunicado oficial nas redes sociais. A equipe informou que ela percebeu a falta de movimentos do bebê e foi ao hospital, onde foi constatada a ausência de batimentos cardíacos no feto. Então, ela passou pelo trabalho de parto.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

