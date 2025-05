Tati Machado recebe recado comovente de Fátima Bernardes após perda de bebê

A apresentadora Fátima Bernardes comoveu ao compartilhar uma mensagem de apoio para a também apresentadora Tati Machado após a perda do bebê

A apresentadora Fátima Bernardes comoveu ao compartilhar uma mensagem de apoio para a também apresentadora Tati Machado e o marido, o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. O casal esperava o primeiro filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação.

Em seu perfil nas redes sociais, a jornalista publicou diversas fotos dos bastidores do programa Encontro, onde trabalharam juntas. " Tati, tem coisas que a gente não consegue entender. Que Deus e o tempo ajudem você e o Bruno a se recuperarem dessa dor que não tenho nem como imaginar o tamanho", escreveu na legenda.

"E que aos poucos seu sorriso lindo e sua alegria possam voltar. Recebam hoje o amor de um país inteiro e o meu abraço mais carinhoso", complementou a jornalista, que é mãe dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, de 27 anos, do casamento com William Bonner.

Tati Machado anunciou perda do filho em nota

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas.

Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam".

