Gracyanne Barbosa revela peso atual e comenta efeitos do emagrecimento: 'Consideravelmente'

A musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre seu processo de emagrecimento na manhã desta terça-feira, 2. Em uma publicação nas redes sociais, ela revelou que, desde o início da jornada, perdeu cerca de 10 kg, passando de 86 kg para 76,6 kg, em busca de melhorar seu desempenho na nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025'.

"Fazendo 2 cardios, treino mais específico e diminuí consideravelmente minhas calorias diárias, com isso + fome e + cansaço, um pouco de dor de cabeça e dor muscular. Porém quando o objetivo encontra a disciplina, nos tornamos + fortes. Nossa mente determina o que nosso corpo suporta e te garanto que você pode mais do que imagina", desabafou ela ao mostrar seu peso atual.

Gracyanne Barbosa no Instagram

Por que Gracyanne Barbosa está emagrecendo?

Recentemente, ela falou sobre a decisão de perder alguns quilos. "Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto... não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86kg. Quero chegar a uns 78kg. Será que consigo?", falou ela.

Em entrevista ao portal Leo Dias, ela contou que ajustou a dieta e intensificou sua rotina de treinos. “Já mudei minha rotina: treino mais leve, reduzi a alimentação para cerca de 65-70% do que comia antes e aumentei o cardio. Faço cardio de manhã, ensaio por 4 a 6 horas e ainda faço outro cardio à noite. Acredito que em 3 ou 4 semanas já verei resultados", detalhou.

E contou como está sua alimentação: “Antes, comia cinco refeições com oito claras e duas gemas; agora reduzi para cinco claras no total. Se não houver grande diferença em uma semana, vou diminuindo aos poucos — sem radicalismos, para não ficar fraca —. Por enquanto, está tranquilo. É mais uma questão mental.”

Vida amorosa de Gracyanne Barbosa

Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta segunda-feira, 01, Gracyanne Barbosa contou que está solteira desde o fim do casamento com o cantor Belo. A musa fitness e o artista anunciaram publicamente a separação há pouco mais de um ano, em abril de 2024.

"Tenho cuidado cada vez mais de mim, de olho na minha saúde e em todos esses projetos profissionais. Entendendo que não há problema nenhum em ser solteira depois dos 40 anos e que, assim como eu, centenas de mulheres estão felizes sozinhas. Sozinhas, não solitárias. Recebo mensagens de muitas delas, compartilhando suas experiências e, sempre que posso, me esforço para dialogar com elas. Faz parte da vida", contou ela.

E ela também comentou sobre sua relação com o ex-marido. "Também faz parte da vida manter uma relação baseada no respeito e na parceria com quem ocupou um espaço importante na vida da gente. É assim com o Belo, conforme já demonstramos publicamente várias vezes", pontuou.

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio na Justiça

Recentemente, Gracyanne Barbosa recorreu à justiça para oficializar o divórcio de Belo. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela comentou a decisão de formalizar o término judicialmente. "Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, afirmou ela, que não revelou mais detalhes sobre o caso.

Após a declaração de Gracyanne, Belo também se manifestou. "A gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né? Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá, tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", disse o artista.

