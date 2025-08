Belo abre o jogo sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa

O cantor Belo falou sobre a decisão da ex-esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa, que solicitou a separação definitiva

Belo falou pela primeira vez sobre o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor, que está no elenco da novela Três Graças, da Globo, comentou sobre a musa fitness e influenciadora digital ter protocolado o pedido de divórcio litigioso. Eles anunciaram a separação em abril de 2024.

"A gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né? Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá, tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", disse o artista, se referindo ao que falou sobre a ex durante o programa Domingão com Huck.

Depos, Belo também falou sobre Misael, seu perfil na próxima novela das nove da Globo. "Eu acho que o Misael… estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos. É um papel que tem muito a ver com a vida que vivi na infância e na adolescência, muito periférica e de comunidade. Estou buscando imersões em coisas que fizeram parte da minha história. Tive uma vida cheia de percalços e tribulações, então trago isso para buscar a verdade na interpretação. É uma nova fase da minha vida, e estou muito feliz! Sempre agarro os desafios e as oportunidades com o coração. O elenco da novela é muito bom, estou aprendendo muito. Sou novo e fui recebido com muito carinho", completou.

Gracyanne Barbosa conta como está a relação com Belo após fim do casamento

Gracyanne Barbosa abriu o coração ao falar sobre o ex-marido, Belo, e a relação entre os dois após o fim do casamento. Em entrevista ao 'Gshow', Gracyanne contou que possui uma boa relação de amizade com o artista e ressaltou que isso nunca mudará, uma vez que passaram cerca de 16 anos juntos. Além disso, a participante do 'Dança dos Famosos 2025' também reforçou sua grande ligação com os familiares do cantor.

"A gente é família, a gente é muito amigo. Existe muito carinho, muito amor. O Belo faz parte da minha história, como eu faço da dele. Nossas famílias se amam muito, isso nunca vai mudar, né? A mãe dele mora comigo, as filhas, e é tudo muito incrível. Fico até emocionada de poder, hoje em dia, curtir ao lado da minha família, ao lado da mãe dele, ao lado dele, e que a nossa família está cada vez mais unida. Como toda família a gente tem problemas, a gente enfrenta várias coisas. E saber que depois de todo o deserto, de todas as dificuldades, no final, a gente está ali com quem a gente ama é muito importante", disse ela.

Relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa

Compromisso e Casamento

2007: Belo e Gracyanne Barbosa começam a namorar, após o cantor se separar de Viviane Araújo.

18 de maio de 2012: O casal oficializa a união com um casamento civil na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro.

2012: Realizam uma cerimônia religiosa, consolidando o compromisso.

Vida a Dois e Projetos Comuns

2012–2024: Durante mais de uma década, Belo e Gracyanne compartilham a vida pessoal e profissional, incluindo participação em programas de televisão e projetos conjuntos.

Separação

Abril de 2024: Após 16 anos juntos, o casal anuncia o término do relacionamento. Gracyanne confirma que o casamento já havia terminado há oito meses, período em que ela se envolveu com um personal trainer.

Relação Pós-Separação

Final de 2024: Apesar da separação, Belo e Gracyanne mantêm uma relação amigável. Eles celebram o Natal juntos em família, demonstrando respeito mútuo.

