  1. Bem-estar e Saúde
  2. Especialista alerta sobre perda de peso Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos: 'Risco'
Bem-estar e Saúde / EMAGRECIMENTO

Especialista alerta sobre perda de peso Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos: 'Risco'

Em seus Stories do Instagram, Gracyanne Barbosa confirmou que deseja eliminar oito quilos para melhorar seu desempenho na Dança dos Famosos 2025

Bruno Yamada e Júlia Wasko
por Bruno Yamada e Júlia Wasko

Publicado em 13/08/2025, às 15h00

O especialista explicou mais detalhes da perda de peso de Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos - Reprodução/Globo/Léo Rosario
Nesta semana, Gracyanne Barbosa (41) confirmou que tomou uma decisão drástica envolvendo sua participação na Dança dos Famosos 2025. Em seus Stories do Instagram, influenciadora digital contou que quer eliminar oito quilos para melhorar seu desempenho no quadro do Domingão com Huck

"Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Quero fazer aqueles giros no alto e não quero matar meu professor (...) Estou pesada, com 86 kg. Quero chegar a uns 78 kg. Será que consigo?", questionou.

Em entrevista à CARAS BrasilBruno Yamada explica que a perda de peso de Gracyanne Barbosa está mais relacionada à performance do que à estética. "A Dança dos Famosos exige agilidade, resistência, força e coordenação, e carregar menos peso pode facilitar movimentos mais rápidos e leves, além de reduzir o impacto nas articulações", destaca.

"Com 8 kg a menos, ela tende a ter mais mobilidade, mais fôlego e menos sobrecarga muscular, o que pode melhorar a execução das coreografias e a fluidez dos passos. No entanto, o ponto-chave é que essa perda seja feita de forma planejada, preservando massa muscular e garantindo energia para treinar e se apresentar — afinal, de nada adianta emagrecer e perder também força ou vitalidade", acrescenta.

Apesar disso, o nutricionista aponta que essa perda de peso pode provocar alguns riscos, especialmente para quem já treina intensamente há muitos anos, como é o caso da ex-BBB: "Quando o corpo está acostumado a um alto volume de treino e já tem um percentual de gordura mais baixo, perder mais peso pode significar, inevitavelmente, alguma perda de massa muscular se o processo não for muito bem controlado".

"Além disso, reduzir calorias demais pode afetar a recuperação muscular, o desempenho nos treinos e até a imunidade. Outro ponto é que, com a demanda física intensa dos ensaios e apresentações, o risco de fadiga, lesões e até alterações hormonais aumenta se a alimentação não acompanhar. Por isso, o ideal é que essa perda de peso seja gradual, com ajustes finos na dieta e no treino, garantindo que ela mantenha força, energia e saúde durante toda a competição", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GRACYANNE BARBOSA

Leia também: Gracyanne Barbosa reage a rumor de traição de Belo com sua atual namorada

Bruno Yamada e Júlia Wasko

Bruno Yamada (CRN3: 28.150) é graduado pelo Centro Universitário São Camilo com experiência no atendimento nutricional com ênfase no emagrecimento, ganho de massa magra, desempenho e performance esportiva. Pós-graduando em Nutrição Esportiva e Estética pela Aplenitude. Possui curso de Extensão em Suplementação Nutricional pela USP (Universidade de São Paulo) e Weight Loss Prescription Specialist pela IFBB (International Federation of Body Building and Fitness. É co-autor do trabalho científico “Indicadores Antropométricos de Obesidade e sua Relação com o Risco coronariano”, apresentado no XXX Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Nutricionista esportivo das equipes de ciclismo Carbone Cycling Clube e Spin Sports Team.

