Especialista alerta sobre perda de peso Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos: 'Risco'

Nesta semana, Gracyanne Barbosa (41) confirmou que tomou uma decisão drástica envolvendo sua participação na Dança dos Famosos 2025. Em seus Stories do Instagram, influenciadora digital contou que quer eliminar oito quilos para melhorar seu desempenho no quadro do Domingão com Huck.

"Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Quero fazer aqueles giros no alto e não quero matar meu professor (...) Estou pesada, com 86 kg. Quero chegar a uns 78 kg. Será que consigo?", questionou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que a perda de peso de Gracyanne Barbosa está mais relacionada à performance do que à estética. "A Dança dos Famosos exige agilidade, resistência, força e coordenação, e carregar menos peso pode facilitar movimentos mais rápidos e leves, além de reduzir o impacto nas articulações", destaca.

"Com 8 kg a menos, ela tende a ter mais mobilidade, mais fôlego e menos sobrecarga muscular, o que pode melhorar a execução das coreografias e a fluidez dos passos. No entanto, o ponto-chave é que essa perda seja feita de forma planejada, preservando massa muscular e garantindo energia para treinar e se apresentar — afinal, de nada adianta emagrecer e perder também força ou vitalidade", acrescenta.

Apesar disso, o nutricionista aponta que essa perda de peso pode provocar alguns riscos, especialmente para quem já treina intensamente há muitos anos, como é o caso da ex-BBB: "Quando o corpo está acostumado a um alto volume de treino e já tem um percentual de gordura mais baixo, perder mais peso pode significar, inevitavelmente, alguma perda de massa muscular se o processo não for muito bem controlado".

"Além disso, reduzir calorias demais pode afetar a recuperação muscular, o desempenho nos treinos e até a imunidade. Outro ponto é que, com a demanda física intensa dos ensaios e apresentações, o risco de fadiga, lesões e até alterações hormonais aumenta se a alimentação não acompanhar. Por isso, o ideal é que essa perda de peso seja gradual, com ajustes finos na dieta e no treino, garantindo que ela mantenha força, energia e saúde durante toda a competição", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

