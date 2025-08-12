CARAS Brasil
  2. Gracyanne Barbosa diz que quer emagrecer, revela seu peso atual e qual é sua meta
Atualidades / Emagrecimento

Gracyanne Barbosa diz que quer emagrecer, revela seu peso atual e qual é sua meta

A musa fitness Gracyanne Barbosa está determinada a perder peso para melhorar seu desempenho na nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025'

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 07h38

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa está determinada a perder peso para melhorar seu desempenho na nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025'. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º, ela revelou que está com 86 kg e que vai se dedicar para eliminar alguns quilos.

"Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto... não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86kg. Quero chegar a uns 78kg. Será que consigo?", falou ela. 

Que subiu na balança logo em seguida. "Agora o meu desafio é comigo mesma. Correr atrás da perda de peso, buscar o que quero e vencer a balança", escreveu a artista.

Vale lembrar que Gracyanne está no mesmo grupo de Rodrigo Faro, Duda Santos e Silvero Pereira. Além deles, também estão na competição David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz

Post de Gracyanne Barbosa — Foto: Reprodução | Instagram
Post de Gracyanne Barbosa — Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa exibe print de conversa com Rodrigo Faro

Recentemente, durante os ensaios, Gracyanne Barbosa compartilhou em sua rede social um print de uma conversa no grupo da competição, em que o artista faz um pedido inusitado a ela. No print, é possível ler uma mensagem de Rodrigo Faro: "Gra, leva uns ovos para mim para tomar de lanche. Não deu tempo de pegar aqui no hotel". Gracyanne respondeu: "Tenho 40 aqui". E o apresentador brincou: "Preciso de 3. Pro meu corpinho de largatixa tá ótimo". No vídeo, a influenciadora mostrou sua marmita de ovos e contou que levou para todo mundo.

Leia também: Dança dos Famosos: Relembre os campeões de todas as edições

Juliana Dracz

