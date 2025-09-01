Gracyanne Barbosa abre o coração sobre sua vida amorosa: 'Entendendo...'

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre sua vida amorosa após o fim do casamento com o cantor Belo

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta segunda-feira, 01, ela contou que está solteira desde o fim do casamento com o cantor Belo. A musa fitness e o artista anunciaram publicamente a separação há pouco mais de um ano, em abril de 2024.

"Tenho cuidado cada vez mais de mim, de olho na minha saúde e em todos esses projetos profissionais. Entendendo que não há problema nenhum em ser solteira depois dos 40 anos e que, assim como eu, centenas de mulheres estão felizes sozinhas. Sozinhas, não solitárias. Recebo mensagens de muitas delas, compartilhando suas experiências e, sempre que posso, me esforço para dialogar com elas. Faz parte da vida", contou ela.

E ela também comentou sobre sua relação com o ex-marido. "Também faz parte da vida manter uma relação baseada no respeito e na parceria com quem ocupou um espaço importante na vida da gente. É assim com o Belo, conforme já demonstramos publicamente várias vezes", pontuou.

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio na Justiça

Mais de um ano após o fim do casamento, Gracyanne Barbosa recorreu à justiça para oficializar o divórcio de Belo. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela comentou a decisão de formalizar o término judicialmente.

"Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, afirmou ela, que não revelou mais detalhes sobre o caso.

Após a declaração de Gracyanne, Belo também se manifestou. "A gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né? Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá, tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", disse o artista, se referindo ao que falou sobre a ex durante o programa Domingão com Huck.

O que Belo disse sobre a relação com Gracyanne após separação?

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa ficaram frente a frente no palco do Domingão com Huck, da Globo, na noite do domingo, 3. O encontro aconteceu na estreia da nova temporada da Dança dos Famosos, que reuniu ex-participantes e o novo elenco.

Belo, que é um ex-participante do quadro, estava no palco quando Gracyanne foi anunciada como nova estrela da atração. Então, ele falou sobre como anda a relação deles depois do fim do casamento. "Aqui existe uma amizade, um carinho, um respeito. Nós somos pessoas adultas e civilizadas”, disse ele. E ela apenas disse: "Ele já vem com o texto estudado”.

Além disso, Belo brincou sobre ter dado dicas para Gracyanne sobre o quadro de dança. "Ela está treinada. Quando eu passei pela Dança dos Famosos, ela teve um bom professor”, afirmou ele. Por sua vez, a musa declarou: "Quando o Belo participou do Dança, eu já queria muito, sempre fui fã do quadro. Eu amo danças, embora eu nunca tenha dançado dança de salão e vai ser muito desafiador. Eu acompanhei o Belo participando e vi o quanto foi transformador, o quanto ele se apaixonou pela dança”.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne Barbosa começam a namorar em 2007. Já o casamento aconteceu no dia 18 de maio de 2012 na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro.

