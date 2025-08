Belo fala sobre relação com Gracyanne Barbosa após a separação

Gracyanne Barbosa e Belo ficam frente a frente no Domingão com Huck, da Globo, em meio ao processo de divórcio

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa ficaram frente a frente no palco do Domingão com Huck, da Globo, na noite deste domingo, 3. O encontro aconteceu quando a estreia da nova temporada da Dança dos Famosos, que reuniu ex-participantes e o novo elenco.

Belo, que é um ex-participante do quadro, estava no palco quando Gracyanne foi anunciada como nova estrela da atração. Então, ele falou sobre como anda a relação deles depois do fim do casamento. " Aqui existe uma amizade, um carinho, um respeito. Nós somos pessoas adultas e civilizadas ”, disse ele. E ela apenas disse: "Ele já vem com o texto estudado”.

Além disso, Belo brincou sobre ter dado dicas para Gracyanne sobre o quadro de dança. "Ela está treinada. Quando eu passei pela Dança dos Famosos, ela teve um bom professor”, afirmou ele. Por sua vez, a musa declarou: "Quando o Belo participou do Dança, eu já queria muito, sempre fui fã do quadro. Eu amo danças, embora eu nunca tenha dançado dança de salão e vai ser muito desafiador. Eu acompanhei o Belo participando e vi o quanto foi transformador, o quanto ele se apaixonou pela dança”.

Gracyanne Barbosa entrou com pedido de divórcio na Justiça

Depois de mais de um ano do fim do casamento, Gracyanne Barbosa entrou na justiça para oficializar o divórcio de Belo. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou sobre a decisão de oficializar o término na justiça.

"Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, afirmou ela, que não revelou mais detalhes sobre o caso.

Gracyanne Barbosa relembra o relacionamento com Belo

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa surpreendeu ao avaliar como era o seu relacionamento com o cantor Belo. Os dois estão separados há um ano e ele já engatou um novo romance, mas ainda nutri sentimentos por ele. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela disse que eles tinham um relacionamento tóxico.

“Puder ver nesse ano que estivemos afastados o quanto o Belo cresceu profissionalmente e isso me dá um orgulho e uma felicidade, porque ele é um cara extremamente talentoso, batalhador e que merece muito fazer sucesso. Quando ele estava comigo, realmente eu era tóxica para ele, porque o Belo vivia a minha vida”, disse ela.

E ainda completou: “Eu ouvi da sua boca [Leo Dias]: você falou que sabia que de fato existia amor, mas vivíamos em um relacionamento tóxico. Aquilo me doeu muito porque de fato eu passei a enxergar que sim. Eu não estou falando que a culpa é minha e nem dele, estou falando que é um processo que passamos”.

Então, Gracyanne foi questionada pelo colunista se ainda quer voltar a viver um amor com Belo. Ela tentou desconversar ao dizer que respeita o novo relacionamento dele e que o ama. Mas, por fim, a musa confessou que quer reatar com o ex-marido.

Leia também: Gracyanne Barbosa fala sobre a mãe de Belo morar em sua casa após o divórcio

Declaração da atual namorada de Belo

Namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi surpreendeu com sua resposta ao falar sobre Gracyanne Barbosa. Ela foi questionada sobre o que sentiu ao ver a musa fitness falando que queria voltar com o ex-marido após a separação e quando ele já estava em um novo relacionamento. Sincera, ela revelou uma conversa que teve com Belo sobre o assunto.

"Então, gente. Como eu me sinto? É que falar do outro é sobre o outro, e não sobre mim. Eu sou escorpiana, imagina? Lidar com a fama é sobre isso. A gente não sabe o que pode vir. Eu me preservo muito e faço muita terapia. Eu me cuido muito emocionalmente, porque não quero, sabe, pegar isso para mim e essa energia.Porque, assim, eu respeito muito o que eles viveram, respeito muito mesmo. O Belo, ele sabe. Respeito toda a transição que ele está fazendo, e é no tempo dele, e eu deixo ele confortável para fazer o que ele quiser", afirmou no Link Podcast, da Record.

"Eu falo muito isso: ‘Amor, se você não quiser estar comigo, você é livre para estar com quem você quiser’. E ele fala: ‘Amor, se estou com você, é porque eu quero estar com você’. A gente não é preso um ao outro, entendeu? Então é sobre. Eu dou o que ele precisa, e ele me dá o que eu preciso. A gente está se completando e feliz. A gente queria estar fazendo muito mais, expondo mais o nosso relacionamento, mas a gente está vivendo um dia de cada vez e quietinho na nossa. Está dando certo, então por que mudar isso?", completou.

Leia também: Lista oficial: Conheça os novos participantes da Dança dos Famosos