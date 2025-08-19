CARAS Brasil
  2. Gracyanne Barbosa revela quantos quilos perdeu e segredo do seu emagrecimento
Beleza / Emagrecimento

Gracyanne Barbosa revela quantos quilos perdeu e segredo do seu emagrecimento

A musa fitness Gracyanne Barbosa continua focada em perder peso para melhorar seu desempenho na nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025'

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 10h40

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa continua focada em perder peso para melhorar seu desempenho na nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025'. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, ela compartilhou que eliminou 4 kg em apenas uma semana, metade da meta inicial de 8 kg. Com 82 kg, decidiu elevar a meta e agora planeja perder mais 6 kg — 2 kg a mais do que havia estipulado originalmente.

Em entrevista ao portal Leo Dias, ela contou que ajustou a dieta e intensificou sua rotina de treinos. “Já mudei minha rotina: treino mais leve, reduzi a alimentação para cerca de 65-70% do que comia antes e aumentei o cardio. Faço cardio de manhã, ensaio por 4 a 6 horas e ainda faço outro cardio à noite. Acredito que em 3 ou 4 semanas já verei resultados", detalhou.

 E contou como está sua alimentação: “Antes, comia cinco refeições com oito claras e duas gemas; agora reduzi para cinco claras no total. Se não houver grande diferença em uma semana, vou diminuindo aos poucos — sem radicalismos, para não ficar fraca —. Por enquanto, está tranquilo. É mais uma questão mental.”

Por que Gracyanne Barbosa está emagrecendo?

Recentemente, ela falou sobre a decisão de perder alguns quilos. "Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto... não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86kg. Quero chegar a uns 78kg. Será que consigo?", falou ela. 

Vale lembrar que Gracyanne está no mesmo grupo de Rodrigo FaroDuda Santos e Silvero Pereira. Além deles, também estão na competição David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

Leia também: Especialista alerta sobre perda de peso Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos: 'Risco'

Post de Gracyanne Barbosa — Foto: Reprodução | Instagram
Post de Gracyanne Barbosa — Foto: Reprodução | Instagram

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

