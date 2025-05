Graciele Lacerda publica declaração sincera um ano após descobrir gravidez: 'Valeu a pena'

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou uma declaração no dia em que completou um ano da descoberta de sua gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou nas redes sociais um momento de muita emoção: nesta quinta-feira, 8, ela completou um ano desde que descobriu que estava grávida de sua filha, Clara, atualmente com 4 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Na publicação, ela dividiu fotos de ensaios fotográficos e destacou a emoção e a alegria de viver a maternidade.

"Hoje faz exatamente um ano que recebi o teste positivo. Eu estava no meio de um ensaio fotográfico, trabalhando e, de repente, meu mundo parou. Ali, entre luzes e cliques, uma nova luz se acendeu dentro de mim. Naquele momento, era só emoção, mistura de alegria, medo e esperança. Ainda não podia gritar ao mundo, mas dentro de mim sabia que tudo tinha mudado", iniciou ela.

Que completou: "É incrível pensar que no ano passado, no Dia das Mães, eu já era mãe, mas ainda em silêncio. A gravidez era recente, e a gente ainda não sabia como tudo iria acontecer. Então não teve comemoração, só fé e coração apertado. Hoje, um ano depois, reviver esse dia na semana do Dia das Mães tem outro sabor. Agora, com minha filha nos braços, tudo faz sentido. O amor cresceu, a coragem também. Que presente de Deus é poder olhar pra trás e dizer: valeu a pena cada passo, cada dúvida, cada espera".

Tentativas de engravidar

Vale lembrar que Clara foi a sétima tentativa de Zezé e Graciele, que optaram por realizar o procedimento de fertilização in vitro, já que o cantor havia passado por uma vasectomia no passado. Em entrevista ao GShow no ano passado, ela falou sobre sua jornada para se tornar mãe.

“Tentamos seis vezes, na sétima que deu certo. Uma engravidei, mas foi para o lugar errado e tive que tirar, fui internada para tirar, estava correndo risco.As outras duas ou três engravidei e não chegaram nos dois meses. As outras não deram certo. Na sétima, fomos abençoados com a Clara”, recordou.

Recentemente, ela comemorou um ano desde a inseminação artificial que gerou Clara.

