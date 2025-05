Graciele Lacerda realiza sonho com a maternidade: 'Mudou meu olhar sobre a vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Graciele Lacerda celebra seu primeiro Dia das Mães após a chegada de Clara e recorda momentos marcantes da maternidade

Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda (44) realizou um grande sonho: a maternidade. Entre aprendizados e desafios, a influenciadora digital conta ao especial de Dia das Mães da CARAS Brasil que sua vida se transformou, e não esconde a emoção em celebrar a data pela primeira vez.

"A maternidade mudou meu olhar sobre a vida. Valorizo o que realmente importa, deixei de me preocupar com pequenas coisas que antes me incomodavam", diz Graciele Lacerda . "Ser mãe me trouxe uma nova perspectiva, mais leve, madura e cheio de amor."

A esposa de Zezé Di Camargo (62) engravidou através de Fertilização In Vitro (FIV) devido à vasectomia do cantor. Porém, não foi tão simples —ela passou por seis tentativas, além de um processo que incluiu coleta de óvulos e tratamento hormonal.

Leia também: Filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo surge com look inspirado no pai

"A maternidade para mim é a realização de um sonho pelo qual eu lutei muito. Foram muitas tentativas, lágrimas e orações até o dia em que eu finalmente pude segurar minha filha nos braços. Naquele momento tudo mudou, a maternidade me fez mais confiante, fortaleceu minha fé e me ensinou que tudo é possível quando acreditamos de verdade."

Foto: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial @thailazarinifotografia

Graciele também recorda quando recebeu a notícia da gravidez, e conta que passou por um misto de felicidade e insegurança ao mesmo tempo, com medo de saber se a gestação iria seguir saudável. "Me sentia e não me sentia mãe, meu medo de acontecer algo era muito grande. Só fui conseguir relaxar e curtir depois dos três meses."

Agora, ela não esconde sua dedicação em proporcionar o melhor para sua filha, e celebra os aprendizados de confiança, paciência e amor. "A maternidade é tão desafiadora quanto maravilhosa. Cada dia é um aprendizado, lidar com o cansaço, insegurança e medo de errar fazem parte de toda jornada. Basta olhar para a minha filha para eu encontrar forças onde eu nem sabia que existiam."

Leia mais em: Graciele Lacerda comemora ida a primeiro show de Zezé após parto da filha: 'Desde dezembro'

VEJA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DE GRACIELE LACERDA À CARAS BRASIL: