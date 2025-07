Gominho toma decisão após morte de Preta Gil: 'A vida não dá trégua'

O apresentador Gominho, melhor amigo de Preta Gil, explicou que decidiu dar um novo passo em sua vida pessoal após a partida da cantora

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho contou que decidiu dar um novo passado em sua vida pessoal após a morte da cantora. O apresentador, que até então morava com a filha de Gilberto Gil em uma casa no Rio de Janeiro, explicou que deve se mudar em breve para outra residência.

Gominho passou a morar com Preta logo que a cantora recebeu o diagnóstico de câncer no intestino, em 2023. Na época, ele vivia em Salvador, na Bahia, e pediu demissão de seu emprego para prestar todo apoio à artista durante o tratamento contra a doença.

Por meio das redes sociais, o apresentador do Multishow explicou que estava procurando um novo imóvel no Rio: " Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor que cidade cara! ", escreveu Gominho em seu perfil.

Após um internauta questionar a 'rapidez' de sua mudança, o comunicador esclareceu a decisão: " A vida não dá trégua amor! Confia! ", disse Gominho. Em resposta a outro seguidor, o amigo de Preta Gil contou que estava sofrendo ao viver na casa atual sem a presença da cantora.

" As pessoas não têm ideia do quanto me doía estar na casa dela todos os dias sem ela! E sabendo que poderia não voltar. Tá mais que digerido e agora ficou toda a luz que ela me irradiou esses anos todos de amizade! Tenho e sempre terei muito dela em mim! ", escreveu Gominho, por fim.

Quando será o velório de Preta Gil?

A família da cantora Preta Gil emitiu um comunicado na segunda-feira, 21, para falar sobre a repatriação do corpo da artista. A estrela morreu em Nova York, Estados Unidos, e o velório acontecerá no Brasil, mas a data ainda não foi definida.

A família informou que não há previsão para o translado do corpo. Porém, eles já informaram que a despedida final acontecerá no Rio de Janeiro.

"Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos", escreveram.

