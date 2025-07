Gominho desabafa sobre morte de Preta Gil: 'Triste, mas em paz por ela'

Amigo fiel de preta Gil, Gominho revelou que está vivendo o luto desde que se despediu da cantora em Nova York, quando foi visitá-la

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho retornou às redes sociais na noite de segunda-feira, 21, para falar sobre a morte da cantora. A filha de Gilberto Gil faleceu aos 50 anos no domingo, 20, após uma longa batalha contra o câncer.

Em seu perfil oficial, Gominho publicou um breve desabafo a respeito da partida de Preta. O apresentador, que no último mês esteve em Nova York, nos Estados Unidos, para visitá-la, contou que tem vivido o luto desde que se despediu da amiga para retornar ao Brasil.

Segundo Gominho, ele já tinha a sensação de que aquela seria a última vez que veria a cantora. " Gente, eu to bem. Triste, mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais ", escreveu ele.

" Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava ", continuou o famoso. Em seguida, Gominho relatou que se sente ‘aliviado’ em saber que Preta Gil descansou após sua luta contra a doença.

" E pra mim sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte como todos sabem eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou ", finalizou Gominho.

Gente eu to bem. Triste mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo la me fez entender que eu não a veria mais. Ja venho chorando bastante desde então la na casa dela onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela,… — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) July 22, 2025

Gominho fala sobre morte de Preta Gil no Jornal Nacional

Amigo fiel e inseparável de Preta Gil, Gominho falou pela primeira vez sobre a morte da cantora. Em um depoimento para o Jornal Nacional, da Globo, ele contou sobre o aprendizado que teve com a amiga e declarou que acredita que ela está bem.

"Se ela tivesse mais 50 anos de vida, ela viveria com a mesma intensidade. Porque ali sabia viver. E é um grande exemplo que eu tive para mim: saber viver, viver com essa verdade, com essa coisa de encarar a vida como ela é. Ela está bem, ela está melhor do que estava aqui, certeza absoluta disso”, disse ele.

Leia também: Preta Gil e Gominho: Conheça a história da forte amizade entre os dois