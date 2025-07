Preta Gil e Gominho: Conheça a história da forte amizade entre os dois

Fiel escudeiro de Preta Gil, Gominho pediu demissão para ficar ao lado da cantora após descoberta do câncer; relembre início da amizade

Não há quem não se lembre de Preta Gil e Gominho quando se fala em amizade verdadeira. O apresentador formou um forte laço com a cantora ao longo dos últimos anos e se tornou seu fiel escudeiro.

Em participação no programa 'Casa de Verão da Eliana', exibido recentemente no GNT, Gominho recordou o início de sua grande conexão com Preta. Os dois se conheceram no Rio de Janeiro, durante um show da artista, onde o apresentador estava como fã para prestigiá-la.

Na ocasião, Preta chamou Gominho, até então desconhecido por ela, para dançar no palco. Desde então, os dois nunca mais se desgrudaram: " Depois, ela disse: ‘Volta semana que vem, vou te dar ingresso e você volta’. E aí fomos ficando amigos ", declarou o apresentador.

Em 2023, ano em que Preta Gil descobriu o câncer no intestino, Gominho não pensou duas vezes e decidiu deixar seu emprego em Salvador, na Bahia, para ficar ao lado da amiga durante todo o tratamento contra a doença. Em entrevista ao 'Splash', do UOL, ele comentou um pouco sobre a decisão.

" Eu nem pensei na hora. A gente é muito amigo há muitos anos e já vivemos muita coisa, então acho que não viver isso... Não, eu nem pensei em nada. Eu vi como ela estava precisando de alguém ali mais junto. Então eu entrei com tudo, é o que fazemos mesmo, temos esse tipo de amizade, graças a Deus ", declarou Gominho em novembro de 2024.

" Nós temos uma família que gera, mas vamos criando nossas raízes. E Preta é minha raiz, é minha família, somos amigos, somos irmãos, ela é minha mãe, eu sou pai dela, e essas coisas todas, sabe, de amigo ", completou o apresentador.

Gominho esteve com Preta Gil nos EUA há pouco tempo - Reprodução/Instagram

Última visita de Gominho para Preta Gil

Gominho desembarcou nos Estados Unidos em junho para passar alguns dias ao lado de Preta Gil. O apresentador, que aproveitou as folgas do trabalho para viajar, retornou ao Brasil no dia 2 deste mês.

" [Foi] pouco tempo, mas foi a folga que consegui ter. [Agora], voltar para trabalhar. Mas foi tão bom ter visto a Preta, estava morrendo de saudades. Esses tempos todos que temos passado juntos... aí ela veio para cá e eu trabalhando no Brasil, me deu uma saudade! Foi tão bom abraçar ela, ficar esses dias com ela. Vou voltar já. Logo logo já volto, graças a Deus, para ficar mais tempo com ela ", declarou ele, na ocasião.

A cantora faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, após uma longa batalha contra a doença. Preta estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental, uma vez que já não havia possibilidades de cura no Brasil.

O novo tratamento teve início há pouco mais de um mês, no dia 10 de junho, em Washington. Porém, o quadro de Preta Gil se agravou e acabou piorando, causando o óbito da artista.

Até o momento desta publicação, Gominho não se manifestou publicamente sobre a perda da amiga. Ainda no domingo, 20, horas antes da morte de Preta ser confirmada, o apresentador publicou uma homenagem a ela em celebração ao 'Dia do Amigo'.

Leia também: Ex-BBB Alane Dias lamenta morte da sogra, Preta Gil: 'Silêncio ecoa'