Gominho publicou homenagem para Preta Gil horas antes da morte da cantora

Grande amigo de Preta Gil, Gominho prestou uma homenagem à cantora em data especial horas antes do falecimento da artista

Fiel escudeiro de Preta Gil, o apresentador Gominho publicou uma homenagem bastante especial para a amiga na tarde do último domingo, 20. A postagem do apresentador aconteceu horas antes da morte da artista, que partiu aos 50 anos após uma longa batalha contra o câncer.

Gominho resgatou alguns registros ao lado de Preta e aproveitou o 'Dia do Amigo' para se declarar a ela. Em seu perfil oficial, o apresentador do Multishow falou sobre a importância da cantora em sua vida.

" Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumia o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!! ", escreveu o artista na legenda.

O apresentador esteve recentemente em Washington, nos Estados Unidos, para passar alguns dias ao lado de Preta Gil. A cantora deixou o Brasil em busca de um tratamento experimental contra o câncer, iniciado há pouco mais de um mês, no dia 10 de junho.

Gominho voltou ao país de origem no início deste mês para cumprir agenda profissional. Preta foi a óbito no domingo, 20, após seu quadro de saúde se agravar. Em comunicado oficial publicado no perfil de Gilberto Gil, pai da cantora, foi informado que a despedida final da cantora acontecerá no Brasil, ainda sem data definida.

Confira a publicação de Gominho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

Como Preta Gil e Gominho se conheceram?

Não há quem não se lembre de Preta Gil e Gominho quando se fala em amizade verdadeira. O apresentador formou um forte laço com a cantora ao longo dos últimos anos e se tornou seu fiel escudeiro.

Os dois se conheceram no Rio de Janeiro, durante um show da artista, onde o apresentador estava como fã para prestigiá-la. Na ocasião, Preta chamou Gominho, até então desconhecido por ela, para dançar no palco. Desde então, os dois nunca mais se desgrudaram.

"Depois, ela disse: ‘Volta semana que vem, vou te dar ingresso e você volta’. E aí fomos ficando amigos", declarou o apresentador em participação no programa 'Casa de Verão da Eliana', exibido recentemente no GNT.

Leia também: Ex-marido de Preta Gil se despede da cantora em homenagem: 'Inesquecível'