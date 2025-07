Giovanna Lancellotti exibe última conversa com Preta Gil: 'Que privilégio'

No dia do velório da cantora Preta Gil, Giovanna Lancellotti relembra como foi a última conversa delas em data especial

A atriz Giovanna Lancellotti emocionou os seus seguidores ao compartilhar detalhes da última troca de mensagens com Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20, aos 49 anos, após uma intensa batalha contra um câncer no intestino.

Nas redes sociais, Giovanna Lancellotti compartilhou a captura de uma conversa em que enviava a Preta Gil um vídeo de seu casamento com o empresário Gabriel David. No print, é possível ver parte da troca de mensagens repleta de carinho. “Nossa última conversa foi só amor! Que bom que eu tive esse privilégio! Só gratidão pela sua vida e pelo tempo que tivemos juntas”, escreveu a atriz.

No vídeo enviado à cantora, Giovanna surge radiante, cantando e exibindo sua aliança com entusiasmo. “Pretinha, casei! Você está aqui comigo. Eu te amo”, declara, emocionada. Ao compartilhar as imagens, a atriz ressaltou a felicidade de ter dividido com Preta Gil um dos momentos mais marcantes de sua vida, mesmo à distância.

Em resposta ao vídeo, Preta enviou um áudio: "Meu amor, você estava tão linda, radiante. Desejo tudo de mais lindo para vocês dois. E que você sempre possam contar comigo. Queria estar aí com vocês, mas enfim, estou aqui em Washington me cuidando. Se Deus quiser em breve estarei de volta e a gente faz outra festa. Te amo, fica com Deus, beijo", disse.

Adeus à Preta Gil

A despedida de Preta Gil, realizada nesta sexta-feira (25) no Rio de Janeiro, foi marcada por emoção, carinho e detalhes cuidadosamente pensados pela própria artista. Sempre autêntica e cheia de personalidade, Preta deixou orientações sobre como gostaria que fosse seu último adeus — entre elas, um pedido especial: a instalação de um bar com drinques sem álcool na sala de cremação, refletindo seu espírito alegre e acolhedor até o fim. Amigos e familiares se reuniram para homenageá-la com afeto, respeitando cada detalhe escolhido por ela.

A filha do cantor Gilberto Gil viajou para os Estados Unidos em busca de tratamentos experimentais para o câncer que enfrentava. Diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal, ela passou por cirurgias e sessões de quimioterapia com muita determinação.

No entanto, em 2024, a doença progrediu para metástases, tornando seu estado de saúde mais grave. Com as opções de tratamento no Brasil esgotadas, Preta decidiu, em maio de 2025, tentar alternativas no exterior. Apesar de todo empenho médico, seu quadro se agravou nas semanas finais, culminando em seu falecimento.

