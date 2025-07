Pais de Preta Gil, Gilberto Gil e Sandra Gadelha chegam juntos ao velório da filha

Com roupas brancas, Gilberto Gil e Sandra Gadelha dão o último adeus para a filha, Preta Gil, durante velório no Rio de Janeiro

O cantor Gilberto Gil e Sandra Gadelha foram ao velório da filha, a cantora Preta Gil, no início da tarde desta sexta-feira, 25. Os pais da artista chegaram ao local com roupas brancas e causaram comoção com a despedida para a filha.

Preta foi a segunda filha que Gilberto Gil e Sandra Gadelha perderam. Há alguns anos, eles também lamentaram a morte de outro filho que tiveram juntos, Pedro Gil, que partiu após um acidente. Juntos, eles ainda tem mais uma filha, Maria Gil.

Vale lembrar que Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro, Preta e Maria. Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980. Sandra é irmã de Dedé Veloso, que foi a primeira mulher de Caetano Veloso. Ela foi a inspiração de Gilberto Gil para a música Drão, que traz o apelido dela no título.

Quando foi a última vez em que Preta Gil cantou com o pai?

A cantora Preta Gil teve o seu momento de despedida dos palcos ao lado do pai, o cantor Gilberto Gil, no final de abril de 2025. Pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, ela fez uma breve participação especial no show do pai.

Na época, Gilberto Gil estava em turnê pelo Brasil com o show Tempo Rei. Em sua apresentação na cidade de São Paulo no dia 26 de abril, ele recebeu a filha Preta Gil no palco. Os dois cantaram juntos a música Drão, que foi feita em homenagem a mãe dela, Sandra Gadelha. Relembre como foi!

