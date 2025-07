Gilberto Gil fala pela primeira vez após a morte de Preta Gil: 'Sempre'

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para prestar uma homenagem a filha, a cantora Preta Gil

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para prestar uma homenagem a filha, a cantora Preta Gil. A artista estava em Washington desde maio deste ano para iniciar um tratamento experimental contra o câncer, mas não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Na publicação, Gilberto compartilhou um vídeo em que Preta relembra ter sido incentivada pelo pai a cantar músicas de seu próprio repertório durante uma apresentação — gesto que, para ela, simbolizava o orgulho que ele sente dos filhos como artistas. Em seguida, o registro mostra um momento especial dos dois juntos no palco.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu o músico na legenda. Nos comentários, amigos e fãs da artista deixaram mensagens de apoio. "Amo vocês", escreveu Fernanda Paes Leme. "Que Deus fortaleça o coração de vocês!!", desejou Angela Curvo. "O Brasil inteiro queria dar um abraço em vocês", falou Daniela Arrais.

A despedida de Preta Gil acontecerá na manhã de sexta-feira, 25, das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com acesso aberto ao público. Em seguida, o corpo será cremado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Quando foi a última vez em que Preta Gil cantou com o pai?

A cantora Preta Gil teve o seu momento de despedida dos palcos ao lado do pai, o cantor Gilberto Gil, no final de abril de 2025. Pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, ela fez uma breve participação especial no show do pai.

Na época, Gilberto Gil estava em turnê pelo Brasil com o show Tempo Rei. Em sua apresentação na cidade de São Paulo no dia 26 de abril, ele recebeu a filha Preta Gil no palco. Os dois cantaram juntos a música Drão, que foi feita em homenagem a mãe dela, Sandra Gadelha. Relembre como foi!

