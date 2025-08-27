Gil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento

O ex-ginasta Diego Hypolito e o economista Gil do Vigor prestigiaram Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, nesta terça-feira, 26

O ex-ginasta olímpico Diego Hypolito e o economista Gil do Vigor prestigiaram Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, na noite desta terça-feira, 26, em São Paulo. Ao chegarem ao evento, os dois ex-BBBs chamaram atenção ao serem fotografados de mãos dadas.

Para a ocasião, Gil apostou em um terno azul-marinho, enquanto Diego escolheu uma combinação mais descontraída, com camisa estampada e calça marrom. Vale lembrar que os rumores de um possível affair entre os dois não são de hoje.

Rumores sobre o suposto romance

Após a eliminação de Diego Hypolito no BBB 25, durante uma conversa no Bate-Papo BBB, o ex-ginasta comentou sobre a possibilidade de um romance com o apresentador Gil do Vigor. Ele revelou que os dois já haviam trocado mensagens antes de Diego entrar no programa. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar”, disse o ginasta em entrevista ao Gshow.

Gil declarou ao mesmo veículo de imprensa sobre a possibilidade de algo além da amizade: “Ainda não rolou (o jantar). Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós somos amigos. Da amizade a gente não sabe o que vai se desenvolver, né?”, durante a celebração dos 60 anos da Globo.

Recentemente, Gil do Vigor falou sobre sua vida amorosa."Gil, amigo, cadê o namorado???", quis saber um internauta. "Estão fugindo de mim ahahaha! Eu tento gente, mando mensagem, mostro interesse mas não vou correr atrás de ninguém não", respondeu ele.

E complementou: "Mas sabem de uma coisa? Falam que mostrar interesse não é algo bom mas se eu preciso ser OUTRA PESSOA para que gostem de mim, já não é certo e não mereço isso. Na hora certa eu encontro o amor verdadeiro, é isso que eu quero e Deus vai colocar a pessoa certa no meu caminho."

Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News

