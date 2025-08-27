CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Gil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento
Atualidades / Fotos

Gil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento

O ex-ginasta Diego Hypolito e o economista Gil do Vigor prestigiaram Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, nesta terça-feira, 26

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 07h36

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gil do Vigor e Diego Hypolito
Gil do Vigor e Diego Hypolito - Foto: Andy Santana / Brazil News

O ex-ginasta olímpico Diego Hypolito e o economista Gil do Vigor prestigiaram Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, na noite desta terça-feira, 26, em São Paulo. Ao chegarem ao evento, os dois ex-BBBs chamaram atenção ao serem fotografados de mãos dadas.

Para a ocasião, Gil apostou em um terno azul-marinho, enquanto Diego escolheu uma combinação mais descontraída, com camisa estampada e calça marrom. Vale lembrar que os rumores de um possível affair entre os dois não são de hoje. 

Rumores sobre o suposto romance

Após a eliminação de Diego Hypolito no BBB 25, durante uma conversa no Bate-Papo BBB, o ex-ginasta comentou sobre a possibilidade de um romance com o apresentador Gil do Vigor. Ele revelou que os dois já haviam trocado mensagens antes de Diego entrar no programa. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar”, disse o ginasta em entrevista ao Gshow.

Gil declarou ao mesmo veículo de imprensa sobre a possibilidade de algo além da amizade: “Ainda não rolou (o jantar). Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós somos amigos. Da amizade a gente não sabe o que vai se desenvolver, né?”, durante a celebração dos 60 anos da Globo.

Recentemente, Gil do Vigor falou sobre sua vida amorosa."Gil, amigo, cadê o namorado???", quis saber um internauta. "Estão fugindo de mim ahahaha! Eu tento gente, mando mensagem, mostro interesse mas não vou correr atrás de ninguém não", respondeu ele.

E complementou: "Mas sabem de uma coisa? Falam que mostrar interesse não é algo bom mas se eu preciso ser OUTRA PESSOA para que gostem de mim, já não é certo e não mereço isso. Na hora certa eu encontro o amor verdadeiro, é isso que eu quero e Deus vai colocar a pessoa certa no meu caminho."

Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News

Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News

Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News

Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News

Leia também: Gil do Vigor revela se Rede Globo paga suas passagens: 'Eu que lute'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Diego HypolitoGil do Vigor
Diego Hypolito Diego Hypolito  Gilberto Gil do Vigor  

Leia também

Recordações

Isabelle Drummond e Nicette Bruno - Foto: Reproduçao / Instagram/ e CEDOC / TV Globo

Isabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno

Família

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'

ROMANCE

Victória Miranda e Luan Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

Luan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora

Maternidade

José Leonardo e Virginia - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"

Apelo

Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia

Último adeus

Jaguar - Foto: Reprodução / Globo

Cartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação

Últimas notícias

Neymar Jr é pai de MelNeymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'
María Antonieta de las NievesMaría Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação
Victória Miranda e Luan PereiraLuan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora
Virginia Fonseca e Viih Tube consomem whey protein5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas
João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
BoniBoni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988
Luan Santana e Cristiano RonaldoLuan Santana conta sobre amizade com Cristiano Ronaldo
Poliana RochaPoliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia
JaguarCartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade