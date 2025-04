Gil do Vigor revela se Rede Globo paga suas passagens: 'Eu que lute'

Em suas redes sociais, Gil do Vigor respondeu algumas perguntas dos fãs e revelou se a Rede Globo paga suas passagens para os Estados Unidos

Em suas redes sociais, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 14 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 24, o ex-BBB resolveu abrir uma caixinha de perguntas para responder as principais dúvidas dos fãs.

O famoso faz mestrado em economia nos Estados Unidos, porém como ele apresenta alguns quadros nos programas da Rede Globo, precisa sempre estar viajando.

Um internauta quis saber se a emissora arca com os custos da passagem e Gilberto foi bastante sincero na resposta. "Para Chicago ou California? Não, minha gente. Como é algo pessoal, eu que lute", disse ele.

Emoção

Durante o Mais Você, Ana Maria Braga e Gil do Vigor repercutiram um momento emocionante do BBB 25: o desabafo de Vinicius, que se assumiu bissexual. A cena sensibilizou o ex-BBB, que não conteve as lágrimas ao relembrar sua própria trajetória até se assumir gay, ainda dentro do reality.

"Ele se emocionou e foi bem acolhido ali", observou Ana Maria ao comentar a cena. "Eu já fico aqui... Pega na gente", confessou o ex-BBB, emocionado.

"A dificuldade que as pessoas têm, quem é homossexual ou tem uma preferência diferente da maioria, não sei também se hoje em dia é maioria, não se pode dizer isso, mas a dificuldade de falar com a família, se colocar, agora está mais fácil, né?", questionou a apresentadora.

Com propriedade, Gil ressaltou que, embora os tempos tenham mudado, ainda existe muito receio entre pessoas LGBTQIA+. "Eu acho que a gente está tendo muita representatividade, então está dando coragem para a gente falar, mas ainda tem um grupo grande de pessoas que tem esse medo, essa preocupação. Também tem muita coisa ligada com religião, religiosidade, 'ah, meu pai e minha mãe vêm de uma igreja', e já segue uma tradição, então fica aquele receio. É interessante, porque também tive coragem de me abrir dentro do Big Brother", relembrou o economista.

Gil também revelou que não planejava se assumir no confinamento, mas que a experiência acabou sendo transformadora. "Não durou 24h. Eu também tinha muito receio, então entendo e sinto o que ele deve estar sentindo. Perguntaram para ele antes, e ele desconversou. E aí passou todo esse tempo e, na etapa final, ele decidiu falar. Ele fala que, se for para sair, ele quer sair livre", disse ele.

Leia também: Gil do Vigor entrega que foi ele quem 'criou' a ideia do ‘Seu Fifi’