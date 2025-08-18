Gil do Vigor abre o coração sobre sua vida amorosa: 'Eu tento'

O ex-BBB e economista Gil do Vigor foi questionado sobre sua vida amorosa e respondeu de forma sincera. Veja o que ele disse!

O ex-BBB e economista Gil do Vigor aproveitou um tempo livre neste domingo, 17, para abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais. Durante a interação, ele foi questionado sobre sua vida amorosa e respondeu de forma sincera.

"Gil, amigo, cadê o namorado???", quis saber a pessoa. "Estão fugindo de mim ahahaha! Eu tento gente, mando mensagem, mostro interesse mas não vou correr atrás de ninguém não", respondeu ele durante o papo com os internautas.

E complementou: "Mas sabem de uma coisa? Falam que mostrar interesse não é algo bom mas se eu preciso ser OUTRA PESSOA para que gostem de mim, já não é certo e não mereço isso. Na hora certa eu encontro o amor verdadeiro, é isso que eu quero e Deus vai colocar a pessoa certa no meu caminho."

Gil do Vigor abre o jogo sobre vida amorosa - Foto: Reprodução/Instagram

Experiência na vida íntima de Gil do Vigor

No ano passado, Gil do Vigor, foi um dos convidados do episódio recente de 50 & Uns, novo programa de Angélicaexibido pelo Globoplay. Na ocasião, o ex-BBB abriu o jogo sobre sua vida íntima e revelou que já mentiu para impressionar um rapaz.

"Ele perguntou qual era a minha posição. Eu já sabia qual era a dele, e eu menti. Eu disse: eu sou o ativo. E eu não era nem perto. Aí eu disse: eu tomo um remedinho. Aí, tomei, trinta minutos antes para fazer efeito", começou ele, se referindo a um remédio que causa ereção.

Porém, devido à ansiedade, o medicamento não fez efeito. "Beijo vai, beijo vem, e nada aconteceu. Fui ficando nervoso, e simplesmente não rolou", contou.

