Gil do Vigor ganha presente inusitado de Ana Maria Braga: 'Olha o que ela me deu'

O apresentador e ex-BBB Gil do Vigor mostrou para os seguidores das redes sociais o presente que ganhou da apresentadora Ana Maria Braga

Gil do Vigor usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para mostrar um presente que ganhou de Ana Maria Braga.

O apresentador e ex-BBB contou para os seguidores que após comentar que amava bebês lhamas durante uma conversa com a apresentadora do Mais Você no camarim, ela o presenteou com o animal. Em seu perfil oficial, Gil compartilhou uma foto da lhama e não escondeu sua felicidade ao se tornar "pai".

"Muito feliz. Um dia no camarim com @anamariabragaoficial eu comentei que amava bebês lhamas. Olha o que ela me deu de presente hoje. Gente, sou pai de lhama!!!! Ameiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BRASIIIIILLLL", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados. "Muito linda", disse uma seguidora. "Ahh que lindinha!! Qual o nome Gil? Faz uma enquete!", pediu outra. "Não acredito, que linda", escreveu uma fã. "Que lindo Gil! Quero ser a madrinha", comentou Beatriz Reis.

Confira:

Gil do Vigor reforça desejo de ser pai

Recentemente, Gil do Vigor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e um internauta quis saber se o apresentador ex-BBB gostaria de se casar e ter filhos. Ao ver a mensagem, ele fez questão de responder e expor o seu desejo. "Você pretende se casar e ter filhos?", questionou uma pessoa. "Meu sonho de vida! Quero ter um filho por barriga de aluguel e adotar outro", disse o famoso.

Em janeiro deste ano, em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, Gil expôs seu desejo de formar uma família. "Quero casar, quero ter filhos, quero adotar. Talvez barriga de aluguel seria uma possibilidade. Quero ter uma família. Hoje eu ajudo meus sobrinhos. Pago a educação deles. É uma honra. Quando saíram as notas no boletim, e vi que eles passaram, comecei a chorar. Então, quero ter meu filho para acompanhar, para chegar em casa todo dia e perguntar: "Como foi a escola? Vamos estudar", disse ele.

Ana Maria Braga faz relato sobre batalha contra vício

A apresentadora Ana Maria Braga relembrou a época em que foi fumante. Durante o 'Mais Você' desta terça-feira, 11, ela revelou as dificuldades que enfrentou para abandonar o cigarro no passado e compartilhou como viveu esse processo enquanto comentava sobre a personagem Heleninha, que enfrenta o alcoolismo na novela Vale Tudo.

"Eu fumei durante anos, e é um vício difícil de parar. Enquanto você não quer, não adianta as pessoas falarem. Você tem consciência de que faz mal, ela [Heleninha] tem consciência, como os fumantes têm consciência. Ninguém é burro de botar aquele monte de fumaça cheia de coisa ruim para o organismo e não saber que está fazendo mal", pontuou.

Em seguida, ela contou que a dependência no fumo é "mais forte e contou o que fez para superar o vício. "Você precisa primeiro se conscientizar aqui [na cabeça], falar 'eu quero parar por alguma razão', e a minha razão foi viver. Então, eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade", analisou Ana durante a conversa com Gil do Vigor.

