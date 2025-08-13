CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Gil do Vigor ganha presente inusitado de Ana Maria Braga: 'Olha o que ela me deu'
Atualidades / Presente

Gil do Vigor ganha presente inusitado de Ana Maria Braga: 'Olha o que ela me deu'

O apresentador e ex-BBB Gil do Vigor mostrou para os seguidores das redes sociais o presente que ganhou da apresentadora Ana Maria Braga

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 20h06 - Atualizado às 20h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gil do Vigor e Ana Maria Braga
Gil do Vigor e Ana Maria Braga - Foto: Globo/Cadu Pilotto

Gil do Vigor usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para mostrar um presente que ganhou de Ana Maria Braga.

O apresentador e ex-BBB contou para os seguidores que após comentar que amava bebês lhamas durante uma conversa com a apresentadora do Mais Você no camarim, ela o presenteou com o animal. Em seu perfil oficial, Gil compartilhou uma foto da lhama e não escondeu sua felicidade ao se tornar "pai".

"Muito feliz. Um dia no camarim com @anamariabragaoficial eu comentei que amava bebês lhamas. Olha o que ela me deu de presente hoje. Gente, sou pai de lhama!!!! Ameiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BRASIIIIILLLL", escreveu o famoso na legenda da publicação. 

Os internautas ficaram encantados. "Muito linda", disse uma seguidora. "Ahh que lindinha!! Qual o nome Gil? Faz uma enquete!", pediu outra. "Não acredito, que linda", escreveu uma fã. "Que lindo Gil! Quero ser a madrinha", comentou Beatriz Reis. 

Confira:

Gil do Vigor reforça desejo de ser pai

Recentemente, Gil do Vigor abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e um internauta quis saber se o apresentador ex-BBB gostaria de se casar e ter filhos. Ao ver a mensagem, ele fez questão de responder e expor o seu desejo. "Você pretende se casar e ter filhos?", questionou uma pessoa. "Meu sonho de vida! Quero ter um filho por barriga de aluguel e adotar outro", disse o famoso. 

Em janeiro deste ano, em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, Gil expôs seu desejo de formar uma família. "Quero casar, quero ter filhos, quero adotar. Talvez barriga de aluguel seria uma possibilidade. Quero ter uma família. Hoje eu ajudo meus sobrinhos. Pago a educação deles. É uma honra. Quando saíram as notas no boletim, e vi que eles passaram, comecei a chorar. Então, quero ter meu filho para acompanhar, para chegar em casa todo dia e perguntar: "Como foi a escola? Vamos estudar", disse ele.

Ana Maria Braga faz relato sobre batalha contra vício

A apresentadora Ana Maria Braga relembrou a época em que foi fumante. Durante o 'Mais Você' desta terça-feira, 11, ela revelou as dificuldades que enfrentou para abandonar o cigarro no passado e compartilhou como viveu esse processo enquanto comentava sobre a personagem Heleninha, que enfrenta o alcoolismo na novela Vale Tudo.

"Eu fumei durante anos, e é um vício difícil de parar. Enquanto você não quer, não adianta as pessoas falarem. Você tem consciência de que faz mal, ela [Heleninha] tem consciência, como os fumantes têm consciência. Ninguém é burro de botar aquele monte de fumaça cheia de coisa ruim para o organismo e não saber que está fazendo mal", pontuou.

Em seguida, ela contou que a dependência no fumo é "mais forte e contou o que fez para superar o vício. "Você precisa primeiro se conscientizar aqui [na cabeça], falar 'eu quero parar por alguma razão', e a minha razão foi viver. Então, eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade", analisou Ana durante a conversa com Gil do Vigor.

Leia também:Ana Maria alfineta Ju Massaoka ao vivo no Mais Você: "Como passou de ano?"

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

presenteana maria bragaGil do VigorLhama
Gilberto Gil do Vigor  

Leia também

Se recuperando

Luciana Cardoso e Faustão - Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio

Impressionante!

Allan Souza Lima - Reprodução/Instagram

Tarólogo prevê destino de Allan Souza Lima no Dança dos Famosos: 'Precisa tomar cuidado'

Relação

Mariana Rios fala sobre a sogra, Ana Maria Diniz - Foto: Reprodução/YouTube/Instagram

Mariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra

Acidente

Mercedes Valentine - Foto: Reprodução / Instagram

Modelo perde a memória após acidente por causa de um pombo

Amor!

Filho de Ivete Sangalo se declara para a cantora - Reprodução/Instagram

Filho de Ivete Sangalo posta primeira foto com a cantora em sua rede social

Redes sociais

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia se surpreende com resposta de mensagem e mostra print de conversa

Últimas notícias

Bruna MarquezineMontagem da festa de Bruna Marquezine já começou; veja detalhes
Mary JacksonMary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela
Luciana Cardoso e FaustãoEsposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio
Irmã DulceDia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data
Deborah SeccoDeborah Secco chama atenção com vestido de grife avaliado em R$ 6 mil
Gabriella Mustafá comemora mesversário do filhoGabriella Mustafá posta cliques encantadores no mesversário do filho
Ana Paula Siebert, Sacha Chrysman e Ticiane PinheiroTiciane Pinheiro posa com atual e ex de Justus em festa da filha com Tralli
Leonardo DiCaprioAos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem
Fernanda GentilEspecialista alerta após relato de Fernanda Gentil com filho: 'Não é um caso isolado'
Enzo KriegerEnzo Krieger fala sobre os desafios e a preparação para ser o protagonista de A Vida de Jó
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade