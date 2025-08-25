Mãe de Gugu Liberato completa 96 anos e ganha belas homenagens dos netos

Filhos de Gugu Liberato prestaram homenagens à Dona Maria do Céu, mãe do apresentador, que completou 96 anos de vida; confira

Mãe de Gugu Liberato (1659-2019), Dona Maria do Céu completou 96 anos de vida no domingo, 24, e ganhou belas homenagens dos três netos. Por meio das redes sociais, João Augusto Liberato e as gêmeas Sofia e Marina publicaram fotos especiais ao lado da familiar e a parabenizaram pela data festiva.

Na imagem compartilhada por João, que está no Brasil, é possível notar que a mãe de Gugu Liberato ganhou um bolinho com alguns morangos para celebrar a nova idade. " Aniversário da minha vovó Maria. 96 anos! ", escreveu o primogênito do apresentador.

Já Sofia e Marina, que moram fora do país, resgataram um clique ao lado de Dona Maria do Céu e se declararam: " Hoje é aniversário da minha avó de 96 anos! Uma vida repleta de histórias, amor e carinho. Saudades, vovó ", escreveram as gêmeas na legenda da publicação.

Vale lembrar que João Augusto, Sofia e Marina são filhos de Gugu Liberato com a médica Rose Miriam Di Matteo. O apresentador faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, em decorrência de um acidente doméstico nos Estados Unidos.

João Augusto Liberato celebra 96 anos da avó - Foto: Reprodução/Instagram

Sofia e Marina celebram 96 anos da avó - Foto: Reprodução/Instagram

Filho de Gugu Liberato relembra apoio do pai em sua paixão

A semelhança física com Gugu Liberato (1959-2019) impressiona, mas o que chama mesmo a atenção é a maturidade! Aos 23 anos, João Augusto, filho do icônico apresentador, revela que deseja seguir os passos do pai na comunicação. Durante papo exclusivo com à Revista CARAS no acervo de Gugu, em SP, o jovem abre o coração ao falar do futuro.

Dividindo-se entre os EUA e o Brasil, João admite que a dor de perder o pai, em 2019, lhe trouxe amadurecimento. "Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos, me considerava um adolescente. Nos últimos anos, tive que lidar com várias coisas e abraçar a ideia de manter o legado dele vivo. Quero honrar a pessoa que ele foi”.

João Augusto confessa que desde quando era pequeno gostava de estar em frente às câmeras, mas foi realmente descobrindo sua vontade de se tornar comunicador nos últimos anos. Ele relembra que Gugu Liberato sabia dessa paixão e o ajudou com um canal de culinária no Youtube.

O jovem também desabafa sobre a pressão de ser filho de um dos maiores apresentadores do país “Existe bastante cobrança, as pessoas criam expectativas sobre mim e isso é normal por conta da pessoa que meu pai foi. Eu não vou ficar parado, não pelas pessoas, mas por mim! Quero mostrar aos meus filhos que o avô deles foi extraordinário, mas o pai também foi", finaliza João Augusto Liberato.

