Eventos / Festa

Os looks dos famosos na festa do apresentador João Silva

O apresentador João Silva reuniu seus amigos e familiares em uma festa sofisticada na noite desta quinta-feira, 21

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 22h33

João Augusto Liberato e João Silva
João Augusto Liberato e João Silva - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Na noite desta quinta-feira, 21, o apresentador João Silva realizou a primeira edição da Festa do João, que é seu novo evento para mostrar o seu lado festeiro. O evento aconteceu na casa dele no bairro do Morumbi, em São Paulo, e contou com a presença de vários amigos famosos e familiares.

Para a ocasião, João Silva caprichou na escolha do seu look. Ele usou um blazer de veludo esverdeado e completou o visual com peças pretas. Por sua vez, a namorada dele, Isabella Kherlakian, apostou em um vestido drapeado na cor vinho.

O jovem João Augusto Liberato, que é filho de Gugu Liberato, marcou presença no evento com um look básico, composto por terno preto e camisa branca estampada. A cantora Naiara Azevedo também investiu no clássico para o seu modelito todo preto.

Enquanto isso, a cantora Luiza Possi surgiu com um conjunto de saia com fenda e top cropped verde chamativo. A cor também esteve presente no look da apresentadora Sonia Abrão, que apostou na combinação de azul marinho com pink.

Os irmãos de João Silva, Lara e Rodrigo, também atraíram os olhares para seus looks. Lara apostou em um vestido prateado justo ao corpo. E Rodrigo surgiu com um blazer listrado de preto e branco.

Veja os looks dos famosos:

João Silva - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Lara - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Rodrigo - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Naiara Azevedo - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Cesar Filho - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Alexandre Iódice, Adriane Galisteu e Vittorio - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Sonia Abrão - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Luciana Cardoso - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Isabella Kherlakian e João Silva - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Otávio Mesquita com a namorada - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
João Augusto Liberato - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Luiza Possi - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Sophia Valverde - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Cardápio da festa de João Silva

Os convidados da Festa do João Silva foram recebidos com pratos sofisticados e sobremesas finalizadas ao vivo. O início do cardápio contou com: Guiozas com recheio de carne suína com molho ponzu, cannoli folhado de palmito, mini vol au vens de shitake trufado, mini croquete de costela com dip de Dijon e franguinho crispy com molho satay à parte.

Além disso, o evento contou com uma ilha gourmet repleta de pratos saborosos, como: saladinha oriental de bifum com fios de legumes servido na tacinha, ceviche de robalo com suco de cítricos, cubinhos de batata doce e gomos de tangerina, truffe pizza com queijo ementhal, capaccio ao molho de alcaparras, parmesão e rúcula, tartar de salmão com tartar de avocado e maionese de wasabi, servido na tacinha, mini nhoque de mandioquinha na manteiga de sálvia trufada, arroz de pato com crispy de parma.

Por fim, o cardápio teve duas sobremesas que foram finalizadas ao vivo para os convidados: tiramisú e morango do amor.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

