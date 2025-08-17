Neymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’

Neymar Jr chora após o time Santos perder uma partida por goleada de 6 a 0 para o Vasco e diz que a torcida tem direito de reclamar

O jogador de futebol Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica que o time Santos levou neste domingo, 17. O time perdeu de 6 a 0 contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.

"Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade", disse ele.

E completou: "Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira".

Esta foi a primeira vez que Neymar perdeu de 6 a 0 em sua carreira. Em duas ocasiões anteriores, ele perdeu de 4 a 0.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Neymar Jr passou o Dia dos Pais com os 4 filhos

Bruna Biancardi usou as redes sociais neste domingo, 10, para prestar uma homenagem bastante especial ao marido, Neymar Jr. Em celebração ao Dia dos Pais, a influenciadora digital publicou uma foto do jogador de futebol ao lado dos quatro filhos e ressaltou o orgulho que sente do 'lado paizão' do companheiro.

Na imagem compartilhada por Bruna, Neymar aparece com as pequenas Mel e Mavie nos braços, enquanto Davi Lucca, o primogênito do atleta, foi fotografado segurando Helena. Esbanjando alegria, o jogador não poupou sorrisos ao posar para a câmera com os quatro herdeiros.

"Ver você sendo pai, não só das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho. Seu amor, cuidado e presença são o maior presente que todos podem ter. Feliz dia dos Pais, meu amor", declarou a esposa de Neymar Jr na legenda da publicação.

No registro, também é possível notar que o jogador do Santos ganhou um bolinho personalizado em comemoração à data especial. O doce, decorado com cores preta e amarela, faz referência ao super-herói Batman, personagem favorito do famoso. O bolo ainda contou com bonequinhos de biscuit representando Neymar e os filhos.

Vale lembrar que Bruna Biancardi é mãe de Mel, de 1 mês de vida, e Mavie, de quase 2 anos. Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr, é fruto de sua antiga relação com Carol Dantas. Já Helena, de 1 aninho, é herdeira do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira a foto de Neymar Jr com os 4 filhos:

Neymar Jr com os 4 filhos no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Neymar Jr ganha bolo no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Neymar Jr usa chuteira personalizada com nomes dos quatro filhos

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.

A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo. Veja!

Leia também:Neymar Jr. comemora aniversário da afilhada com fotos fofas; veja