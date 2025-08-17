Neymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’

Neymar Jr chora após o time Santos perder uma partida por goleada de 6 a 0 para o Vasco e diz que a torcida tem direito de reclamar
O jogador de futebol Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica que o time Santos levou neste domingo, 17. O time perdeu de 6 a 0 contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.
"Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade", disse ele.
E completou: "Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira".
Esta foi a primeira vez que Neymar perdeu de 6 a 0 em sua carreira. Em duas ocasiões anteriores, ele perdeu de 4 a 0.
Ver essa foto no Instagram
Bruna Biancardi usou as redes sociais neste domingo, 10, para prestar uma homenagem bastante especial ao marido, Neymar Jr. Em celebração ao Dia dos Pais, a influenciadora digital publicou uma foto do jogador de futebol ao lado dos quatro filhos e ressaltou o orgulho que sente do 'lado paizão' do companheiro.
Na imagem compartilhada por Bruna, Neymar aparece com as pequenas Mel e Mavie nos braços, enquanto Davi Lucca, o primogênito do atleta, foi fotografado segurando Helena. Esbanjando alegria, o jogador não poupou sorrisos ao posar para a câmera com os quatro herdeiros.
"Ver você sendo pai, não só das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho. Seu amor, cuidado e presença são o maior presente que todos podem ter. Feliz dia dos Pais, meu amor", declarou a esposa de Neymar Jr na legenda da publicação.
No registro, também é possível notar que o jogador do Santos ganhou um bolinho personalizado em comemoração à data especial. O doce, decorado com cores preta e amarela, faz referência ao super-herói Batman, personagem favorito do famoso. O bolo ainda contou com bonequinhos de biscuit representando Neymar e os filhos.
Vale lembrar que Bruna Biancardi é mãe de Mel, de 1 mês de vida, e Mavie, de quase 2 anos. Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr, é fruto de sua antiga relação com Carol Dantas. Já Helena, de 1 aninho, é herdeira do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.
Confira a foto de Neymar Jr com os 4 filhos:
O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.
A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo. Veja!
Leia também:Neymar Jr. comemora aniversário da afilhada com fotos fofas; veja
Ver essa foto no Instagram
|Lívia Andrade revela que já existe ‘treta’ na Dança dos Famosos
|Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
|Neymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’
|Caminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'
|Médico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'
|Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
|Mãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
|Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre
|Médico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'
|Um ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador