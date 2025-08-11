Veja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca presenteou o jogador de futebol no Dia dos Pais com um item personalizado; confira

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma bela surpresa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, no domingo, 10, Dia dos Pais. O atleta do Santos, que passou a data especial ao lado dos quatro herdeiros em sua casa, ganhou um bolo personalizado de seu primogênito com Carol Dantas.

O doce escolhido por Davi, que trata-se de um bento cake, recebeu a frase "Te amo… Meu pai é 10! Feliz Dia dos Pais", acompanhada de um desenho do famoso com o uniforme do time Santos, onde ele joga atualmente. Além disso, diversos morangos do amor também foram incluídos no kit.

Neymar Jr ainda foi surpreendido com uma bela homenagem da esposa, Bruna Biancardi. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital publicou uma foto inédita do companheiro com os quatro filhos e ressaltou o orgulho que sente em ver todo cuidado que ele tem com as crianças.

"Ver você sendo pai, não só das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho. Seu amor, cuidado e presença são o maior presente que todos podem ter. Feliz dia dos Pais, meu amor", declarou Bruna Biancardi na legenda da imagem.

No registro, também é possível notar que o jogador do Santos ganhou um outro bolinho personalizado em comemoração à data especial. O doce, decorado com cores preta e amarela, faz referência ao super-herói Batman, personagem favorito do famoso. O bolo ainda contou com bonequinhos de biscuit representando Neymar e os quatro filhos.

Vale lembrar que Davi Lucca é fruto do antigo relacionamento de Neymar Jr com Carol Dantas. Além do menino, o jogador de futebol também é pai de Mavie, de quase 2 anos e Mel, de 1 mês de vida, do atual casamento com Bruna Biancardi; e Helena, de 1 ano, da relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar ganha bolo personalizado de Davi Lucca - Reprodução/Instagram

Neymar Jr com os 4 filhos no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Filha de Neymar Jr surge com camisa autografada pelo pai

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na noite de domingo, 10, para compartilhar com o público uma nova foto de uma das filhas, Helena. A bebê, de 1 ano, é fruto de uma relação do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.

Na imagem publicada por Neymar, a pequena aparece usando uma camisa do time Santos, onde o atleta joga atualmente, escrita "Papai" e o número 10 estampado. Na foto, que mostra Helena de costas, ainda é possível notar que o jogador autografou a peça especialmente para a herdeira; confira mais detalhes!

