Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Filha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'
Atualidades / Luto

Filha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, prestou uma homenagem emocionante ao sambista e falou sobre seu último Dia dos Pais com o cantor

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 08h18

Arlindo Cruz e Flora Cruz
Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz (1958-2025), publicou em suas redes sociais uma homenagem emocionante ao sambista, que faleceu na última sexta-feira, 8. Em sua declaração, a herdeira do cantor falou sobre o sepultamento ter ocorrido no domingo, 10, Dia dos Pais.

Flora também mencionou a dor em se despedir do patriarca da família. "Eu perdi o meu amor. A melhor parte de mim, a razão maior de tudo que eu sou hoje. Hoje, dia dos pais, foi o dia que escolhi te enterrar, para que esse fosse o nosso último dia dos pais juntos, de corpo presente, e é tão difícil, pai", iniciou ela.

"Não cai a ficha, por mais ‘natural’ que pareça. Eu fiz tudo que pude, o que não pude, lutei contra minhas próprias possibilidades. Mas eu cumpri minha missão aqui nessa vida. Espero te encontrar na eternidade, nos meus sonhos, no Orun. Quero ser tua filha em todas as outras vidas que a gente tiver. Feliz dia dos pais, vou pra ser sempre ser tua filha. Não vai ter um dia que eu não vou honrar teu nome. Para sempre, meu grande amor", completou Flora Cruz.

Arlindo Cruz partiu aos 66 anos em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos. O artista, que vivia com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017, já estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há alguns meses.

O velório do sambista aconteceu no sábado, 9, e se estendeu até a manhã de domingo, 10. O sepultamento ocorreu no Cemitério Jardim da Saudade e foi marcado por forte emoção de familiares, amigos e fãs do cantor.

A despedida de Arlindo Cruz

Diversos famosos passaram pela quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo, 10, para prestar a última homenagem ao cantor Arlindo Cruz.

Celebridades como Érika Januza, Quitéria Chagas, Conceição Evaristo, David Junior, Rene Silva, Milton Cunha, Regina Casé, Diogo Nogueira e Carlinhos de Jesus estiveram no local para se despedir do grande mestre do samba. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, também passou por lá junto com a esposa para dar o último adeus ao cantor.

Babi Cruz, viúva de Arlindo, foi vista bastante emocionada ao lado do caixão do companheiro enquanto era consolada pela filha caçula, Flora Cruz. O cantor Arlindinho, primogênito do casal, recebeu abraços da atriz Érika Januza; saiba mais!

Leia também: Velório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

