Arlindo Cruz: Familiares e amigos se despedem do cantor em velório no Rio

Viúva de Arlindo Cruz, Babi Cruz foi consolada pela filha, Flora Cruz, durante velório do cantor; artista faleceu aos 66 anos no Rio
Amigos, familiares e fãs de Arlindo Cruz (1958-2025) se reuniram neste sábado, 9, para dar o último adeus ao sambista. O velório do cantor, que faleceu aos 66 anos na sexta-feira, 8, acontece na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro.
Babi Cruz, viúva de Arlindo, foi vista bastante emocionada ao lado do caixão do companheiro enquanto era consolada pela filha caçula, Flora Cruz. O cantor Arlindinho, primogênito do casal, recebeu abraços da atriz Érika Januza, que também foi prestar sua última homenagem ao famoso.
A atriz Quitéria Chagas e a escritora Conceição Evaristo também estiveram no velório de Arlindo Cruz. O sepultamento ocorrerá na manhã de domingo, 10, no Cemitério Jardim da Saudade.
Arlindo Cruz vivia com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. Desde então, ele recebia cuidados dos familiares. O cantor faleceu aos 66 anos em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.
O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. Em entrevista ao 'G1', ele declarou que, apesar da tristeza pela partida do sambista, se sente aliviado por saber que o patriarca finalmente descansou.
"Achava que ia ser mais fácil porque ele vinha mal, teve uma piora nos últimos meses. Analisando o quadro ali eu sabia que o melhor era ele ir para outro plano, descansar esse corpo. Ainda assim ele sentia muito em ficar vivo, muito forte, lutou lutou lutou... Meu pai até na hora de partir foi um ensinamento, de sempre lutar", declarou ele.
"Meu pai foi um grande homem, um pai maravilhoso. Um cara que sempre me apoiou em todos os momentos, cuidou de todo mundo. Ele precisava descansar. Nesses últimos 8 anos e meio, acho que o único dia de alívio que eu estou tendo é esse, agora. Apesar de triste, aliviado. Porque sei que agora ele não está mais sofrendo", completou Arlindinho, bastante emocionado.
