  2. Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro
Música / Luto

Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro

Famosos, amigos e familiares se reuniram na quadra da escola de samba Império Serrano para se despedir de Arlindo Cruz

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 08h32

Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz
Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz - Fotos: Roberto Filho / Brazil News

Diversos famosos passaram pela quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, 10, para prestar a última homenagem ao cantor Arlindo Cruz. O sambista faleceu aos 66 anos na última sexta-feira, 8, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Celebridades como Érika Januza, Quitéria Chagas, Conceição Evaristo, David Junior, Rene Silva, Milton Cunha e Carlinhos de Jesus estiveram no local para se despedir do grande mestre do samba. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, também passou por lá junto com a esposa para dar o último adeus ao cantor.

Babi Cruz, viúva de Arlindo, foi vista bastante emocionada ao lado do caixão do companheiro enquanto era consolada pela filha caçula, Flora Cruz. O cantor Arlindinho, primogênito do casal, recebeu abraços da atriz Érika Januza.

O sepultamento ocorrerá na manhã deste domingo, 10, no Cemitério Jardim da Saudade. Arlindo Cruz vivia com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. Desde então, ele recebia cuidados dos familiares.

Milton Cunha consola Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Milton Cunha consola Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Carlinhos de Jesus comparece ao velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Carlinhos de Jesus comparece ao velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ao lado da esposa no velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ao lado da esposa no velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Érika Januza e Quitéria Chagas com Arlindinho - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Érika Januza e Quitéria Chagas com Arlindinho - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Arlindinho participa de roda de samba no velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Arlindinho participa de roda de samba no velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Arlindo Cruz deixou orientações do que gostaria em seu velório

Em entrevista ao 'Splash', do UOL, o cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, revelou que a família organizou a cerimônia de despedida do jeito que o artista gostaria. De acordo com ele, o pai havia pedido para que houvesse cerveja e comida no local.

"É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz o quanto antes porque ele merece", declarou Arlindinho.

O velório de Arlindo Cruz seguiu o formato de gurufim, uma tradição funerária de origem africana que mistura luto e celebração da vida do falecido. A cerimônia de despedida combina música, dança, cânticos e bebidas.

Leia também: Neto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

