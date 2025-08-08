Morre Arlindo Cruz, grande sambista e compositor, aos 66 anos

Arlindo Cruz morre aos 66 anos de idade após viver por vários anos com sequelas do AVC que sofreu em 2017

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8. A morte dele foi confirmada pela família.

Ele estava internado no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, desde março deste ano.

Arlindo Cruz vivia com as sequelas do AVC desde março de 2017. Ele chegou a ficar um ano e meio internado até ir para casa continuar com o tratamento.

Trajetória de Arlindo Cruz

Arlindo Domingos da Cruz Filho, o Arlindo Cruz, nasceu em 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro. Ele se tornou um dos maiores sambistas do Brasil.

Ele começou a tocar cavaquinho ainda na infância e também aprendeu violão no início da pré-adolescência.

Ele começou a se profissionalizar quando estudou na escola Flor do Méier, que foi onde participou de rodas de samba e conheceu Candeia, que foi seu padrinho musical e o ajudou no lançamento do seu primeiro LP, chamado Roda de Samba.

Depois de passar um tempo em Minas Gerais, ele voltou ao Rio de Janeiro e passou a frequentar as rodas de samba do Cacique de Ramos. Lá, ele tocou com Jorge Aragão, Beth Carvalho, Almir Guineto, Zeca Pagodinho e Sombrinha.

Ele se tornou compositor para outros sambistas até se tornar intérprete no Fundo de Quintal, banda na qual ficou por 12 anos.

Em sua carreira, Arlindo Cruz teve mais de 550 músicas gravadas por vários artistas. Em 2023, ele foi tema do samba enredo de uma escola de samba no carnaval do Rio de Janeiro.

Situação de Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017 e, desde então, necessita de cuidados especiais. O artista, que vive com a família no Rio de Janeiro, conta com a ajuda da esposa, Babi Cruz, e dos dois filhos, Flora Cruz e Arlindinho.

Recentemente, o autor Marcos Salles lançou a biografia 'O Sambista Perfeito', onde conta toda a trajetória do cantor e sua luta desde o AVC. Em um dos capítulos da obra, Babi revelou que, atualmente, o artista, de 66 anos, não responde mais a estímulos.

"Ele deixou de responder aos estímulos como quando teve aquele período maravilhoso de balbuciar algumas palavras. Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito... Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante", declarou Babi Cruz em um trecho do livro.

A esposa do cantor ainda reforçou que, apesar da gravidade, Arlindo está bem "dentro das possibilidades que ele se encontra". "Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é a hora determinada por Deus. Não é a hora que a gente quer, não é no nosso tempo. Mas ele é muito forte, quer muito viver. Foram mais de 30 pneumonias, então, a gente acredita que ele vai reverter mais essa, sem dúvida", declarou, por fim.